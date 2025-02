Windows 11: il menu Start sta per diventare più intuitivo e diretto

Gli utenti hanno sempre chiesto a gran voce un cambiamento a Microsoft per Windows 11, sistema operativo ormai in vigore da quattro anni. Fortunatamente tutto sembra essere finalmente in dirittura d’arrivo: il menu Start sta per cambiare. Gli utenti a breve infatti potranno sfruttare una nuova opzione che garantirà la visualizzazione immediata dell’elenco completo di tutte le applicazioni installate. Ecco, non servirà più premere il pulsante “Tutte le app”.

Il pubblico lamentava infatti proprio questo problema, ovvero troppi passaggi per accedere a tutti i contenuti installati. Attualmente, infatti, per visualizzare tutte le app occorre un passaggio aggiuntivo, un aspetto considerato poco intuitivo da molti utenti.

Personalizzazione e maggiore efficienza: Windows 11 si prepara a cambiare

La novità, individuata nel codice di Windows da @phantomofearth su X (ex Twitter), consentirà agli utenti di personalizzare il comportamento del menu Start, scegliendo se mantenere la visualizzazione attuale o mostrare direttamente l’elenco completo delle applicazioni all’apertura.

Nel frattempo, chi desidera un’esperienza simile può affidarsi a software di terze parti come PowerStartMenu o Windhawk, disponibili nel Microsoft Store. Tuttavia, con un’implementazione nativa nel sistema, il nuovo menu Start offrirà maggiore stabilità e un’integrazione più profonda con Windows 11.

Phone Link si espande con nuove funzionalità

Oltre alle modifiche al menu Start, Microsoft ha annunciato miglioramenti significativi per Phone Link, il widget che facilita l’integrazione tra Windows 11 e dispositivi mobili. La funzionalità, che sarà attivata di default, permetterà di ricevere notifiche, gestire messaggi e trasferire file direttamente dal menu Start.

Da ricordare anche l’introduzione del supporto esteso agli iPhone. È in questo modo che gli utenti Apple potranno sfruttare la meglio l’interazione tra il loro dispositivo mobile e Windows 11, esattamente come avviene già da un po’ con Android. Ovviamente si tratta di cambiamenti in fase di test, tutti in procinto di arrivare a partire dai prossimi mesi di questo 2025.