Windows 11: iPhone sarà presto visibile nel menu Start

Gli utenti che utilizzano Windows 11 come sistema operativo stanno per accogliere una novità molto interessante. Microsoft infatti vuole integrare al meglio il suo mondo con altri dispositivi che poco vi hanno a che fare, come ad esempio iPhone in questo caso. Esatto, a breve ci sarà un collegamento diretto tra lo smartphone di Apple e i PC che eseguono Windows 11.

Il tutto avverrà mediante il menu Start. Questa novità arriva dopo quella dell’anno scorso, quando gli utenti Android hanno cominciato a vedere un pannello dedicato al proprio smartphone presente proprio sul celebre sistema operativo di Microsoft. Controllare le notifiche così come chiamate, messaggi e batteria dal computer è una comodità e ben presto sarà lo stesso anche per gli utenti che hanno un iPhone.

Windows 11 accoglie gli iPhone nel menu Start: ecco cosa cambia per gli utenti

Con questa novità, chi possiede un iPhone potrà gestire facilmente il proprio dispositivo Apple da Windows 11, proprio come già avviene per Android. Le nuove funzionalità includono:

Controllo dello stato della batteria e della connettività ;

; Accesso rapido ai messaggi e alle chiamate ;

; Visualizzazione delle attività recenti ;

; Trasferimento semplificato di file tra iPhone e PC.

C’è inoltre anche un’altra possibilità che a breve potrebbe trasformarsi in realtà: una sorta di AirDrop dedicato a Windows. Sarà questo il modo perfetto per scambiare file di ogni genere con altri dispositivi evitando passaggi superflui.

Come collegare l’iPhone a Windows 11

Un altro grande cambiamento riguarda la configurazione. In precedenza, per connettere il telefono al PC era necessario utilizzare l’app Phone Link, ma ora il processo è ancora più intuitivo:

Aprire il menu Start di Windows 11; Scegliere se collegare un iPhone o un Android; Seguire le istruzioni a schermo per completare la configurazione.

Al momento tutto ciò è disponibile solo per coloro che sono al programma Windows Insider. Gli utenti in pianta stabile dovranno attendere ancora qualche mese.