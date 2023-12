Windows 11, le impostazioni avanzate per gli sviluppatori sono in arrivo

Microsoft riconosce che le impostazioni avanzate di Windows 11 attivabili “sotto il cofano” sono davvero tante. Troppe. Nella maggior parte dei casi, per abilitarle è necessario intervenire direttamente sul registro di sistema oppure avviare un apposito script. Eppure, tante di queste impostazioni sono essenziali, soprattutto per chi si occupa di sviluppo software.

I tecnici dell’azienda di Redmond scrivono su GitHub che sono molteplici le regolazioni inaccessibili tramite la finestra di Windows 11, richiamabile premendo la combinazione di tasti Windows+I . Inoltre, non esiste un unico luogo in cui gli sviluppatori possano scoprire le nuove funzionalità del sistema operativo e modificarle di conseguenza.

Dev Home come strumento per agire sulle impostazioni avanzate di Windows 11

Da qualche tempo a questa parte, gli sviluppatori Windows possono utilizzare Dev Home, uno strumento che in primis permette di conservare le informazioni sui flussi di lavoro e sulle attività di codifica in un unico posto. Con Dev Home è possibile non soltanto gestire e monitorare i progetti software in fase di sviluppo, ma anche automatizzare la configurazione del sistema in uso con tutto ciò che serve in termini di ambiente di sviluppo.

L’importante novità sulla quale stanno lavorando i tecnici Microsoft, consiste nell’introduzione della sezione Impostazioni avanzate in Dev Home. Al suo interno si possono trovare le impostazioni migliori per ottimizzare la propria macchina a seconda dello specifico caso d’uso.

Come si vede nell’immagine, Dev Home consente di agire direttamente su tutta una serie di impostazioni di Esplora file. Grazie a Dev Home, il file manager di Windows 11 si arricchisce con il controllo di versione (con la possibilità di aggiungere una colonna dedicata), provvede a cambiare l’icona definita per i repository del codice, permette di attivare le estensioni dei file per impostazione predefinita, di mostrare file nascosti e di sistema, di visualizzare i percorsi completi e le unità vuote.

Con il tempo, la sezione Impostazioni avanzate di Dev Home offrirà la possibilità di intervenire su altri aspetti legati alla configurazione di Windows 11.

In un altro articolo, al netto delle regolazioni maggiormente orientate ai programmatori, abbiamo visto come velocizzare Windows 11 e ottimizzare il sistema.