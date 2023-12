Windows 11 Moment 5: reinstallare senza perdere programmi e file

Sia Windows 10 che Windows 11 integrano due utili funzionalità per il ripristino del sistema: consentono di effettuare una reinstallazione da zero oppure reimpostare il sistema senza perdere alcun dato personale. Sono accessibili digitando Opzioni di ripristino nella casella di ricerca del menu Start e in un altro articolo abbiamo evidenziato le differenze tra Fresh Start e Reimposta il PC. Con il rilascio di Windows 11 Moment 5, ovvero il prossimo pacchetto di aggiornamento trimestrale contenente una serie di nuove funzionalità in arrivo a febbraio 2024, Microsoft ha intenzione di inserire una terza possibilità per il ripristino del sistema operativo “senza stress”.

L’aggiornamento in-place di Windows evolve

Avete presente la modalità di aggiornamento di Windows in-place? Si tratta di un approccio che consente di aggiornare una versione esistente di Windows a una release successiva (o alla stessa installata sul sistema…) senza perdere dati, applicazioni o impostazioni.

Durante l’aggiornamento in-place, il programma di installazione di Windows sostituisce i file di sistema esistenti con quelli della nuova versione, aggiorna i driver e apporta altre modifiche necessarie per ripristinare il funzionamento della piattaforma. La procedura può essere richiesta utilizzando il Media Creation Tool, come spiegato nell’articolo citato in precedenza, oppure si può scaricare il file ISO di Windows 11 (o di Windows 10), cliccarvi due volte in modo che il suo contenuto sia accessibile da una lettera identificativa di unità quindi fare doppio clic sul file setup.exe .

In un altro articolo abbiamo visto come eseguire l’installazione di Windows 11 in-place usando l’immagine ISO aggiornata del sistema operativo, scaricata dai server Microsoft.

In entrambi i casi, sia utilizzando il Media Creation Tool che il file ISO di Windows, la routine di aggiornamento crea una cartella Windows.old . Risulta essenziale qualora si volessero annullare gli effetti dell’aggiornamento: suggeriamo comunque di verificarne il contenuto.

Traendo ispirazione da quanto già fatto con l’aggiornamento in-place, Windows 11 Moment 5 aggiunge la nuova funzione Risolvi problemi con Windows Update. Microsoft ha scelto di posizionarla sempre nella finestra Ripristino di Windows 11, accessibile digitando Opzioni di ripristino nella casella di ricerca, subito sotto Correggi i problemi senza ripristinare le impostazioni di fabbrica del PC.

La novità della nuova funzione è che essa permette di ripristinare Windows non soltanto senza perdere i file personali, ma ritrovando al loro posto anche tutte le applicazioni installate. Un po’ come fa la reinstallazione di Windows da cloud, Risolvi problemi con Windows Update si occupa di scaricare dai server Microsoft i file di Windows 11 più aggiornati per la versione del sistema in uso quindi di effettuarne automaticamente il ripristino senza nulla chiedere all’utente.

In questo modo eventuali problemi che impattassero sul funzionamento del sistema, possono essere risolti in pochi minuti proprio facendo leva su Windows Update, dispensando l’utente dall’avviare cervellotiche procedure.

