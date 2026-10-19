Windows 11, mouse a scatti nei giochi: Microsoft conferma il bug

Microsoft ha confermato un problema di Windows 11 che provocava movimenti irregolari del mouse durante alcune sessioni di gioco. Il difetto poteva compromettere la precisione dei comandi, causando scatti e ritardi difficili da distinguere da un malfunzionamento della periferica.

La conferma è arrivata attraverso le note ufficiali degli aggiornamenti del sistema operativo, dopo le segnalazioni raccolte da diverse testate specializzate. Secondo Windows Latest, il problema potrebbe essere stato presente da tempo, ma Microsoft non ha precisato quando sia comparso per la prima volta. La correzione è stata distribuita insieme agli aggiornamenti di sicurezza, senza una descrizione tecnica dettagliata delle cause.

Windows 11, perché il mouse perde fluidità nei giochi

Nelle note di rilascio pubblicate da Microsoft, il problema viene descritto come un’anomalia capace di provocare interruzioni nell’elaborazione degli input del mouse durante alcuni giochi. In termini pratici, il puntatore o la visuale controllata dal giocatore potevano muoversi in modo discontinuo, con una risposta ai comandi meno regolare del previsto.

La segnalazione è significativa perché sintomi simili vengono spesso attribuiti alla periferica, ai driver oppure a problemi di prestazioni del computer. In questo caso, invece, Microsoft ha riconosciuto una responsabilità del sistema operativo. Non è comunque possibile concludere che ogni episodio di movimento irregolare dipenda da questo difetto: le note ufficiali non identificano tutti i titoli interessati né specificano le configurazioni hardware coinvolte.

Tra le testimonianze citate da Windows Latest figurano segnalazioni relative a Star Wars: The Old Republic e Final Fantasy XIV. Alcuni utenti avevano associato le anomalie agli aggiornamenti di Windows, mentre altre segnalazioni di problemi con il mouse risalivano a febbraio 2025. Questi elementi suggeriscono che il fenomeno possa aver interessato giocatori per un periodo prolungato, ma non dimostrano che ogni caso riportato fosse riconducibile alla stessa causa.

Microsoft non ha pubblicato dettagli sull’origine tecnica del difetto, sul numero di dispositivi coinvolti o sulle condizioni necessarie perché si manifestasse. Rimane quindi difficile stabilire se il problema riguardasse specifiche combinazioni di hardware e software oppure differenti scenari di gioco.

Come installare la correzione e verificare il sistema

La soluzione è inclusa nell’aggiornamento cumulativo di sicurezza KB5127648, rilasciato il 13 ottobre 2026 per Windows 11 nelle versioni 24H2, 25H2 e 26H2. Per verificare la disponibilità del pacchetto, basta aprire le Impostazioni, accedere a Windows Update e avviare la ricerca degli aggiornamenti. Se il pacchetto è disponibile, occorre installarlo seguendo le indicazioni visualizzate.

Per Windows 11 26H1, Microsoft ha distribuito separatamente l’aggiornamento KB5127646, che include la stessa correzione relativa agli input del mouse. Entrambi i pacchetti comprendono anche interventi di sicurezza, rendendo opportuno controllare che il sistema sia aggiornato.

Se gli scatti continuano anche dopo l’installazione, è consigliabile verificare separatamente il funzionamento della periferica, i driver e le impostazioni del gioco. La correzione non garantisce infatti la risoluzione di anomalie con origini differenti.