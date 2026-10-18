Windows 11, KB5127648 blocca Smart App Control: Microsoft pubblica la soluzione

L’ultimo aggiornamento di sicurezza di Windows 11 introduce un problema che può impedire agli utenti di riattivare una funzione importante per la protezione del sistema.

Microsoft ha aggiunto il problema noto alla documentazione ufficiale di KB5127648, precisando che il comportamento riguarda alcuni computer con Windows 11 24H2, 25H2 e 26H2. La funzione coinvolta è Smart App Control, progettata per contribuire a bloccare applicazioni potenzialmente dannose o non attendibili.

Per gli utenti interessati, l’interruttore nelle impostazioni di sicurezza può apparire disabilitato, senza consentire alcuna modifica. L’azienda ha già pubblicato procedure temporanee per aggirare il malfunzionamento, mentre lavora a una correzione definitiva.

Smart App Control: cosa succede dopo l’aggiornamento

Il problema interessa esclusivamente gli utenti che avevano precedentemente disattivato Smart App Control e desiderano abilitarlo di nuovo. Chi dispone già della protezione attiva non deve invece intervenire: Microsoft conferma che questi sistemi continuano a essere protetti.

La funzione lavora insieme agli altri strumenti di sicurezza di Windows, contribuendo a impedire l’esecuzione di software potenzialmente pericoloso. La sua indisponibilità può quindi complicare la gestione delle impostazioni di protezione, soprattutto per chi ha necessità di modificare la configurazione del computer dopo aver installato un aggiornamento.

Nella documentazione tecnica, Microsoft distingue il problema dall’assenza della funzionalità stessa: il blocco riguarda la possibilità di attivarla attraverso l’interfaccia di Sicurezza di Windows. Non è quindi corretto concludere automaticamente che tutti i computer aggiornati presentino una vulnerabilità o che le altre difese del sistema siano state disabilitate. La situazione va valutata considerando lo stato effettivo delle protezioni presenti sul dispositivo.

Le procedure ufficiali per ripristinare l’opzione

Microsoft propone due percorsi alternativi per mitigare il malfunzionamento. Il primo consiste nell’intervenire sul Registro di sistema tramite il Prompt dei comandi avviato con privilegi di amministratore. Prima di procedere, è importante creare una copia di sicurezza del Registro e sapere come ripristinarla in caso di problemi.

I comandi indicati dall’azienda sono i seguenti:

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2883193997 /t REG_DWORD /d 1 /f

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides" /v 2850574478 /t REG_DWORD /d 1 /f

Dopo averli eseguiti, occorre riavviare il computer. Si tratta di una modifica a impostazioni di sistema sensibili, perciò chi non ha familiarità con queste operazioni dovrebbe valutare l’assistenza di una persona competente.

La seconda possibilità è destinata soprattutto agli amministratori IT che gestiscono dispositivi aziendali attraverso Criteri di gruppo.

Microsoft mette a disposizione due modelli specifici, entrambi da installare e configurare come abilitati. Il primo serve a ripristinare la possibilità di attivare Smart App Control, mentre il secondo permette di mantenere disponibili le informazioni di registrazione utili alla diagnosi. Anche in questo caso, il riavvio è necessario per applicare le impostazioni.

La questione evidenzia quanto sia importante distinguere tra un malfunzionamento dell’interfaccia e una compromissione effettiva della sicurezza. Prima di modificare configurazioni avanzate, conviene consultare la documentazione originale e verificare attentamente la situazione del proprio computer.