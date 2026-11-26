Prima che gli smartphone iniziassero a utilizzare il WiFi per scambiare foto, video e documenti, il trasferimento di file via Bluetooth rappresentava una delle soluzioni più immediate per comunicare con un computer senza utilizzare cavi. Microsoft introdusse il supporto nativo per Bluetooth con Windows XP Service Pack 2, nel 2004, ampliandone progressivamente le funzionalità con Windows Vista e Windows 7. A distanza di oltre 20 anni, l’azienda di Redmond si prepara ad accantonare una delle tecnologie che hanno accompagnato quella stagione dell’informatica.

Con l’aggiornamento di novembre 2026 della lista delle funzionalità deprecate in Windows, Microsoft ha infatti ufficializzato l’abbandono del protocollo MTP over Bluetooth: il supporto sarà quindi rimosso in una futura versione di Windows 11, mentre rimarrà disponibile la possibilità di utilizzare MTP attraverso una connessione USB.

Cosa cambia in Windows 11 con l’abbandono di MTP over Bluetooth

MTP (Media Transfer Protocol) è un protocollo derivato da PTP (Picture Transfer Protocol), concepito per consentire lo scambio di contenuti multimediali e altri file tra computer e dispositivi portatili. A differenza della modalità USB Mass Storage, MTP non espone direttamente il file system sottostante: il dispositivo mantiene il controllo della propria memoria, mentre il computer richiede specifiche operazioni sugli oggetti memorizzati.

Microsoft ha integrato MTP nell’architettura Windows Portable Devices (WPD), attraverso la quale le applicazioni possono interagire con smartphone, fotocamere digitali e lettori multimediali. Un componente di Windows, denominato WPD Bus Enumerator Service, si occupa anche dell’individuazione dei dispositivi compatibili con MTP attraverso Bluetooth.

Il tradizionale trasferimento di file Bluetooth, accessibile ancora oggi dall’interfaccia di Windows 11, coinvolge però anche un’altra tecnologia: Object Push Profile (OPP), che si appoggia al protocollo OBEX (Object Exchange). Ma MTP e OPP, diciamo noi, non sono sinonimi e Microsoft non ha ancora annunciato esplicitamente la rimozione di OPP o del componente che gestisce tale funzionalità. Non è quindi scontato che la futura eliminazione di MTP over Bluetooth comporti anche la scomparsa del tradizionale scambio di file.

Come attivare e utilizzare il trasferimento di file Bluetooth in Windows 11

Per verificare come funziona ancora oggi il trasferimento file tramite Bluetooth, basta premere la combinazione di tasti Windows+I , accedere alla sezione Bluetooth e dispositivi e attivare funzione Bluetooth, se disabilitata.

Con un clic su Aggiungi dispositivo, Bluetooth, è possibile associare al computer uno smartphone Android oppure un altro PC compatibile. Durante l’associazione, Windows 11 può richiedere la conferma di un codice numerico visualizzato su entrambi i dispositivi.

Successivamente, selezionando Bluetooth e dispositivi, Dispositivi, si trova il collegamento Invia o ricevi file tramite Bluetooth nella sezione delle impostazioni correlate.

Esiste anche una scorciatoia molto più comoda e poco conosciuta: premendo Windows+R , digitando fsquirt e premendo Invio, si accede direttamente alla procedura guidata. Il programma risiede nella cartella %SystemRoot%\System32 e Microsoft ne documenta l’utilizzo fin dai tempi di Windows Vista.

Per inviare un file basta selezionare Invia file, scegliere il dispositivo destinatario e indicare gli elementi da trasferire; sul dispositivo ricevente è necessario autorizzare l’operazione.

Per copiare invece un file da Android a Windows, bisogna prima selezionare Ricevi file nella finestra di Windows, quindi aprire il menu di condivisione dello smartphone, scegliere Bluetooth e indicare il nome del PC. Al termine del trasferimento, Windows 11 permette di specificare la cartella in cui salvare il file.

Quanto è veloce il trasferimento dei file tramite Bluetooth?

Uno dei principali limiti della funzionalità risiede nelle prestazioni. Bluetooth Classic utilizza la banda dei 2,4 GHz e, nella modalità Enhanced Data Rate (EDR), raggiunge una velocità nominale massima di 3 Mbps, corrispondente a 375 KB/s lordi.

La velocità effettiva risulta sensibilmente inferiore per via dell’overhead dei protocolli, delle interferenze radio, delle ritrasmissioni e delle caratteristiche degli adattatori utilizzati. Come ordine di grandezza indicativo, si possono ipotizzare velocità comprese tra 100 e 250 KB/s.

In pratica, una fotografia da 5 MB può richiedere dai 20 ai 50 secondi; per un video da 100 MB servono dai 7 ai 17 minuti circa. Il trasferimento di 1 GB può addirittura impegnare oltre un’ora.

Neppure l’utilizzo di un adattatore Bluetooth 5.3 o 5.4 garantisce prestazioni superiori: le innovazioni introdotte nelle generazioni più recenti riguardano in larga misura Bluetooth Low Energy e non incrementano la velocità dei tradizionali trasferimenti OPP.

Perché Microsoft sta abbandonando MTP over Bluetooth e quali alternative utilizzare

Microsoft non ha fornito una motivazione tecnica dettagliata per la dismissione: ha senso ricondurre la scelta allo scarso utilizzo, da parte degli utenti, di MTP via Bluetooth, alle modeste prestazioni e ai costi di manutenzione di componenti software ormai poco utilizzati.

Oggi esistono alternative decisamente più efficienti: la Condivisione in prossimità di Windows, accessibile da Impostazioni, Sistema, Condividere permette di scambiare file tra PC sfruttando anche il WiFi.

Per comunicare con gli smartphone Android, oltre a Collegamento al telefono (Phone Link), si può utilizzare Quick Share per Windows, che sfrutta Bluetooth per individuare i dispositivi vicini e connessioni WiFi per accelerare lo scambio dei dati. Un’altra valida soluzione è LocalSend, applicazione open source multipiattaforma che funziona anche senza accesso a Internet, attraverso la rete locale.

Tra le alternative più recenti figura Flipflop, un’applicazione open source per Windows, Linux, macOS e Android che consente di scambiare file, testi e collegamenti mantenendo un’associazione persistente tra i dispositivi.

Interessante è anche DashBeam, precedentemente noto come AltSendMe: grazie alla tecnologia Iroh, permette di trasferire file e cartelle attraverso connessioni cifrate tra dispositivi, anche geograficamente distanti, senza caricare preventivamente i dati sul cloud.

Chi preferisse evitare l’installazione di applicazioni aggiuntive può orientarsi su PairDrop, una soluzione basata su WebRTC che permette di condividere file direttamente dal browser, sia attraverso la rete locale sia da remoto, indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

Va detto però che il vecchio trasferimento Bluetooth conserva un vantaggio: funziona anche in assenza di una rete WiFi, senza installare applicazioni aggiuntive sui dispositivi compatibili.