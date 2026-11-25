Gli aggiornamenti di sicurezza di Windows del 10 novembre 2026 possono provocare problemi di autenticazione con applicazioni e dispositivi di terze parti. Microsoft ha confermato l’esistenza di un’incompatibilità legata alle nuove misure di protezione dello storico protocollo NTLM, fornendo agli amministratori IT una procedura per ripristinare temporaneamente il funzionamento dei sistemi interessati dall’anomalia.

NTLM (NT LAN Manager) accompagna i sistemi operativi Microsoft fin dal debutto di Windows NT, nel 1993. Sebbene Windows 2000 abbia introdotto Kerberos come protocollo di autenticazione preferenziale nei domini Active Directory, numerose applicazioni aziendali continuano ancora oggi a dipendere da NTLM. La sua progressiva dismissione si sta rivelando tutt’altro che semplice: lo abbiamo già visto con gli aggiornamenti Windows di ottobre 2026 che hanno causato problemi con WiFi, VPN e reti aziendali.

La nuova problematica interessa Windows 11 23H2, 24H2, 25H2, 26H1 e 26H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2021, oltre a Windows Server 2016, 2019, 2022 e 2025. Tra i prodotti potenzialmente coinvolti figurano server proxy di autenticazione, soluzioni di Single Sign-On (SSO) e software per il confezionamento e la distribuzione delle applicazioni.

Perché gli aggiornamenti Windows di novembre bloccano alcune autenticazioni

Come abbiamo evidenziato nell’articolo dedicato all’aggiornamento cumulativo KB5132061 per Windows 11, Microsoft ha modificato il comportamento predefinito dei client Windows durante la negoziazione delle sessioni NTLM.

L’intervento nasce dall’esigenza di correggere la vulnerabilità CVE-2026-118737, una falla di sicurezza di gravità elevata che interessa il componente Windows RPC Runtime (Remote Procedure Call) e che può consentire l’esecuzione di codice da remoto.

Con l’obiettivo di ridurre la superficie di attacco esposta alle aggressioni di tipo NTLM relay, attacco che consiste nell’intercettare e inoltrare le richieste di autenticazione NTLM verso altri servizi, impersonando la vittima senza conoscerne la password, le patch di novembre impegno la firma crittografica dei messaggi NTLM nelle connessioni autenticate.

Quando NTLMv2 (versione più sicura del protocollo di autenticazione NTLM, basata su un meccanismo crittografico di sfida-risposta che evita la trasmissione diretta della password) opera con protezioni di integrità o riservatezza, Windows richiede la presenza di due attributi nel messaggio CHALLENGE_MESSAGE : MsvAvNbComputerName e MsvAvNbDomainName . Questi due corrispondono rispettivamente al nome NetBIOS del computer remoto e del dominio. Se mancano, il sistema operativo interrompe l’autenticazione restituendo l’errore STATUS_LOGON_FAILURE ( 0xC000006D ).

Anche utilizzando credenziali perfettamente valide, l’utente potrebbe non riuscire più ad accedere a una risorsa aziendale che funzionava senza problemi prima dell’installazione delle patch. In particolare, i problemi si manifestano quando il dispositivo o un’applicazione implementassero il protocollo in modo incompleto.

Come verificare se Windows soffre del problema di autenticazione NTLM

Prima di modificare la configurazione del sistema operativo, è bene accertare l’effettiva origine del malfunzionamento.

Il controllo avanzato degli eventi NTLM è attivo per impostazione predefinita in Windows 11 24H2 e versioni successive, Windows Server 2025, 2022 e 2019 (per questi ultimi due sistemi occorre aver installato gli aggiornamenti di ottobre 2026). Se la registrazione degli eventi risulta disattivata, basta premere Windows+R , digitare gpedit.msc , portarsi in Configurazione computer, Modelli amministrativi, Sistema, NTLM e attivare il criterio NTLM Enhanced Logging, come indicato nella documentazione ufficiale Microsoft.

Premendo Windows+R e digitando eventvwr.msc , si accede al Visualizzatore eventi di Windows: nella colonna di sinistra bisogna portarsi in Registri applicazioni e servizi, Microsoft, Windows, NTLM, Operational.

Nel Visualizzatore eventi, si può digitare 4021 nella casella degli identificativi evento. La presenza della dicitura Not Found nei campi Target Machine e Target Domain può indicare un’incompatibilità del dispositivo remoto con le nuove protezioni NTLM.

Gli amministratori possono utilizzare anche Wireshark per acquisire il traffico di rete e applicare il filtro di visualizzazione ntlmssp . Esaminando il messaggio NTLMSSP_CHALLENGE , una lista Target Info vuota o priva degli attributi richiesti rappresenta un ulteriore indizio.

Come risolvere i problemi di autenticazione dopo gli aggiornamenti Windows

Nella nota tecnica KB5135557, Microsoft descrive una soluzione temporanea che non richiede la disinstallazione degli aggiornamenti cumulativi di novembre.

Per applicarla, esclusivamente sui client Windows interessati dal problema con NTLM, è sufficiente digitare cmd nella casella di ricerca, scegliere Esegui come amministratore quindi impartire il comando seguente:

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0" /v ClientAllowUnsignedNtlm /t REG_DWORD /d 1 /f

A questo punto, si può riprovare ad accedere alla risorsa che restituiva l’errore, chiudendo e riaprendo l’applicazione interessata per avviare una nuova autenticazione.

La modifica fa sì che il client Windows non proponga più automaticamente la firma NTLM, riducendo le garanzie di sicurezza introdotte con gli aggiornamenti di novembre. Non dovrebbe quindi diventare una configurazione permanente né essere applicata a tutti i computer della rete.

La soluzione definitiva e cosa succederà a maggio 2027

Microsoft raccomanda di verificare la disponibilità di aggiornamenti software e firmware per i prodotti incompatibili oppure di passare all’autenticazione Kerberos, se supportata. In assenza di entrambe le possibilità, occorre richiedere al produttore un adeguamento alle specifiche ufficiali del protocollo NTLM.

Una volta risolta l’incompatibilità, è possibile ripristinare il comportamento predefinito di Windows con il comando seguente, sempre da una finestra del prompt aperta con i diritti amministrativi:

reg add "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\MSV1_0" /v ClientAllowUnsignedNtlm /t REG_DWORD /d 0 /f

Il tempo a disposizione delle aziende non è illimitato. A maggio 2027 Microsoft prevede di avviare la seconda fase del rafforzamento di NTLM: i server Windows inizieranno a richiedere la firma dei messaggi per impostazione predefinita, respingendo i client incompatibili nelle connessioni protette.

Gli amministratori possono già utilizzare gli eventi 4022 e 4023 , sui sistemi che supportano il monitoraggio NTLM avanzato, per individuare rispettivamente lato client e lato server le sessioni che non negoziano la firma crittografica.

Nei prossimi mesi, ogni reparto IT dovrebbe quindi censire tutte le applicazioni, i dispositivi di rete, i server NAS, i proxy e i servizi aziendali che utilizzano ancora l’autenticazione NTLM senza firma crittografica. Il fine ultimo è quello di individuare i prodotti incompatibili con le nuove misure di sicurezza, aggiornare software e firmware oppure, dove possibile, migrare all’autenticazione Kerberos.

Microsoft potrebbe infatti eliminare in futuro anche la possibilità di disattivare le nuove protezioni attraverso il registro di sistema: rimandare gli interventi rischia quindi di compromettere l’accesso a risorse e servizi essenziali per l’operatività aziendale.