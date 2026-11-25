La settimana finale del Black Friday di Godeal24, con sconti fino al 90% sui software più richiesti. Office 2024 Pro Plus è disponibile a soli 21,27 euro, Windows 11 Pro a 12,25 euro oppure entrambi in bundle a 31,95 euro! La promozione termina il 1° dicembre 2026, quindi questa è l’ultima settimana per approfittare dei prezzi speciali del Black Friday.

Usi ancora Office 2021? Passa a Office 2024 a soli 21,27 euro!

Microsoft ha terminato il supporto a Office 2021 il 13 ottobre 2026. Anche se le applicazioni continuano a funzionare, non ricevono più aggiornamenti di sicurezza regolari né correzioni di bug. Passare a Office 2024 è un modo pratico per mantenere aggiornati gli strumenti di produttività. Office 2024 Pro Plus include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e OneNote: tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio e le attività quotidiane. Durante l’ultima settimana del Black Friday di Godeal24, la licenza per un PC costa solo 21,27 euro. Servono licenze per più computer? Il pacchetto per cinque PC porta il prezzo a soli 18,85 euro per PC, una soluzione ancora più conveniente per famiglie e utenti con più dispositivi.

Offerte Office: più valore, meno spesa!

Passa a Windows 11 Pro senza spendere troppo

Windows 11 Pro offre funzioni utili sia per gli utenti domestici sia per le aziende, tra cui crittografia BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Snap Layout, oltre a strumenti aggiornati per la sicurezza e la produttività. È disponibile a soli 12,25 euro. Chi deve aggiornare più computer può risparmiare ancora: il pacchetto da cinque licenze costa 53,25 euro, cioè appena 10,65 euro per licenza.

Offerte Windows: i prezzi Black Friday da non perdere!

Acquista Office e Windows insieme e risparmia ancora! (Codice coupon: SGO62)

Sconti quantità per aziende e PC multipli

Altre offerte software per completare la configurazione

Consegna rapida e assistenza clienti

Acquistare su Godeal24 è semplice. Dopo il pagamento, la chiave di licenza viene inviata via email in pochi minuti, insieme alle istruzioni per l’installazione e l’attivazione. Il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a ogni domanda prima o dopo l’acquisto. Godeal24 ha inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata sulle recensioni degli utenti.

La promozione Black Friday termina il 1° dicembre 2026. Manca solo una settimana: è il momento di approfittare delle offerte annuali. Che servano Office 2024, Windows 11 Pro o altri software per completare la propria dotazione, Godeal24 propone alcuni dei prezzi più bassi dell’anno. Una volta terminata la promozione, bisognerà attendere un’altra grande campagna per trovare offerte simili.

Contatti Godeal24: service@godeal24.com