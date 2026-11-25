La settimana finale del Black Friday di Godeal24, con sconti fino al 90% sui software più richiesti. Office 2024 Pro Plus è disponibile a soli 21,27 euro, Windows 11 Pro a 12,25 euro oppure entrambi in bundle a 31,95 euro! La promozione termina il 1° dicembre 2026, quindi questa è l’ultima settimana per approfittare dei prezzi speciali del Black Friday.
Usi ancora Office 2021? Passa a Office 2024 a soli 21,27 euro!
Microsoft ha terminato il supporto a Office 2021 il 13 ottobre 2026. Anche se le applicazioni continuano a funzionare, non ricevono più aggiornamenti di sicurezza regolari né correzioni di bug. Passare a Office 2024 è un modo pratico per mantenere aggiornati gli strumenti di produttività. Office 2024 Pro Plus include Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access e OneNote: tutto ciò che serve per il lavoro, lo studio e le attività quotidiane. Durante l’ultima settimana del Black Friday di Godeal24, la licenza per un PC costa solo 21,27 euro. Servono licenze per più computer? Il pacchetto per cinque PC porta il prezzo a soli 18,85 euro per PC, una soluzione ancora più conveniente per famiglie e utenti con più dispositivi.
Offerte Office: più valore, meno spesa!
- Office 2024 Pro Plus Key – 1 PC – 27€
- Office 2024 Pro Plus Key – 3 PCs – 60.27€ (Solo 20.09€/PC)
- Office 2024 Pro Plus Key – 5 PCs – 94.27€ (Solo 18.85€/PC)
- Office 2021 Pro Plus Key – 1 PC – 25.27€
- Office 2019 Pro Plus Key – 1 PC – 24.75€
- Office 2021 Home and Business for Mac – 98€
- Office 365 Personal Global – 1 Year – 78.99€
- Office 365 Family Global – 1 Year – 98.99€
- Office 365 Account – 5 Devices – 1 Year – 35.99€
Passa a Windows 11 Pro senza spendere troppo
Windows 11 Pro offre funzioni utili sia per gli utenti domestici sia per le aziende, tra cui crittografia BitLocker, Desktop remoto, Hyper-V e Snap Layout, oltre a strumenti aggiornati per la sicurezza e la produttività. È disponibile a soli 12,25 euro. Chi deve aggiornare più computer può risparmiare ancora: il pacchetto da cinque licenze costa 53,25 euro, cioè appena 10,65 euro per licenza.
Offerte Windows: i prezzi Black Friday da non perdere!
- Win 11 Pro Key – 25€
- Win 11 Pro – 2 Keys – 24.25€ (Solo 12.13€/Key)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 35.25€ (Solo 11.75€/Key)
- Win 11 Pro 5 Keys – 53.25€ (Solo 10.65€/Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC – 1 PC – 12.88€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Acquista Office e Windows insieme e risparmia ancora! (Codice coupon: SGO62)
- Win 11 Pro + Office 2024 Pro Plus Bundle – 95€
- Win11 Home + Office 2024 Pro Plus Bundle – 31.85€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2024 Pro Plus Bundle – 31.55€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2024 Pro Plus Bundle – 31.25€
Sconti quantità per aziende e PC multipli
- Win 11 Pro – 50 Keys – 400€ (Solo 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 Keys – 750€ (Solo 7.50€/Key)
- Win 11 Home – 50 Keys – 389€ (Solo 7.78€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (Solo 6.99€/Key)
Altre offerte software per completare la configurazione
- Ashampoo PDF Pro 5 – 24.99€
- Ashampoo Office 27 – 23.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 13.63€
- EaseUS Video Downloader – Lifetime – 30€
Consegna rapida e assistenza clienti
Acquistare su Godeal24 è semplice. Dopo il pagamento, la chiave di licenza viene inviata via email in pochi minuti, insieme alle istruzioni per l’installazione e l’attivazione. Il servizio clienti è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per rispondere a ogni domanda prima o dopo l’acquisto. Godeal24 ha inoltre una valutazione di 4,8 stelle su Trustpilot, basata sulle recensioni degli utenti.
La promozione Black Friday termina il 1° dicembre 2026. Manca solo una settimana: è il momento di approfittare delle offerte annuali. Che servano Office 2024, Windows 11 Pro o altri software per completare la propria dotazione, Godeal24 propone alcuni dei prezzi più bassi dell’anno. Una volta terminata la promozione, bisognerà attendere un’altra grande campagna per trovare offerte simili.
Contatti Godeal24: service@godeal24.com