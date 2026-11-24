Microsoft ha impiegato 5 anni per restituire agli utenti di Windows 11 la possibilità di spostare la barra delle applicazioni lungo i quattro bordi dello schermo. A settembre 2026 la funzione ha finalmente fatto il suo debutto nelle versioni stabili del sistema operativo; a novembre è arrivata anche la nuova interfaccia nativa di Windows Search, sviluppata con WinUI 3. Le due novità, tuttavia, non funzionano ancora correttamente all’unisono: chi sceglie di posizionare la barra delle applicazioni lateralmente o nella parte superiore dello schermo si ritrova con il pannello di ricerca che continua ad aprirsi in basso.

L’anomalia, segnalata da più parti, ha spinto Diego Baca, vicepresidente responsabile del Product Design di Microsoft, a confermare che gli sviluppatori stanno già lavorando a una soluzione. Manca però una data per il rilascio.

La nuova ricerca di Windows 11 dimentica la posizione della barra delle applicazioni

Con l’aggiornamento facoltativo KB5132057 del 19 novembre 2026, Microsoft ha avviato la distribuzione della nuova esperienza di ricerca su Windows 11 25H2 e 26H2, rispettivamente con le build 26200.10075 e 26300.10075.

Come abbiamo spiegato nell’approfondimento dedicato alla nuova architettura di Windows Search, gli sviluppatori hanno sostituito la precedente interfaccia basata su WebView2 con controlli nativi WinUI 3, riducendo la complessità grafica e introducendo la possibilità di eseguire operazioni direttamente dalla lista dei risultati. Con un semplice intervento, è possibile provare la nuova ricerca di Windows 11 anche sulle installazioni in italiano del sistema operativo.

Il problema si mette in evidenza quando si modifica la posizione della barra delle applicazioni: mentre il precedente pannello di ricerca si apriva in prossimità del pulsante utilizzato per richiamarlo, quello nuovo compare sempre nella parte inferiore del desktop. Anche se, ad esempio, la barra delle applicazioni fosse spostata sul bordo superiore oppure ai lati destro o sinistro.

Per chi lavora su un notebook con display 16:9 o 16:10, sistemare la barra delle applicazioni in verticale significa recuperare spazio utile per leggere documenti, consultare pagine Web e scrivere codice. L’apertura della ricerca sul bordo inferiore interrompe però la continuità visiva tra il pulsante selezionato e il relativo pannello.

Windows 11 mantiene per ora due interfacce di ricerca differenti

C’è un altro aspetto curioso. Premendo Windows+S oppure facendo clic sul pulsante di ricerca nella barra delle applicazioni si accede alla nuova interfaccia, se attiva sul dispositivo. Aprendo invece il menu Start e iniziando a digitare, Windows continua a proporre la precedente esperienza di ricerca.

Microsoft aveva anticipato questa convivenza nell’annuncio ufficiale del 7 ottobre 2026: l’unificazione delle due interfacce figura tra gli interventi previsti per il 2027, insieme al supporto delle diverse posizioni della taskbar. Chi ha già attivato la barra delle applicazioni riposizionabile può continuare a utilizzare la ricerca dal menu Start come soluzione temporanea.

Un pannello flottante come quello della ricerca di Windows 11 deve tenere conto della posizione del controllo che lo richiama, dell’orientamento della taskbar, della risoluzione dello schermo e del fattore di ridimensionamento DPI. La gestione diventa ancora più articolata quando si utilizzano più monitor.

Windows dispone da tempo di API come GetMonitorInfo, attraverso la quale un’applicazione può ottenere le coordinate del monitor e quelle della relativa area di lavoro, al netto dello spazio riservato alla barra delle applicazioni. Microsoft mette a disposizione una documentazione tecnica sul posizionamento degli elementi grafici nelle configurazioni multimonitor.

Quando Microsoft correggerà il problema e cosa succederà con Copilot

Il Patch Tuesday dell’8 dicembre 2026 rappresenta la prossima occasione per estendere la distribuzione della nuova ricerca.

Microsoft ha però precisato, nelle note di rilascio del pacchetto KB5132057, che durante la seconda metà di dicembre non pubblicherà il consueto aggiornamento cumulativo facoltativo.

È quindi ragionevole ipotizzare che gli interventi sul posizionamento del pannello arrivino nel 2027, probabilmente passando prima attraverso il programma Windows Insider. Microsoft prevede inoltre ulteriori forme di integrazione con Copilot: resta da capire come intenda conciliare l’introduzione delle funzionalità AI con la leggerezza della ricerca nativa.

Sarebbe un peccato compromettere i risultati ottenuti con WinUI 3 aggiungendo nuovamente componenti superflui. Prima ancora di ampliare le capacità della ricerca, Microsoft dovrebbe assicurare un comportamento uniforme delle funzioni di base della shell di Windows 11.