KB5127648 e KB5126653: come cambia Windows 11 con gli aggiornamenti di ottobre 2026

Microsoft ha pubblicato il 13 ottobre 2026 i nuovi aggiornamenti cumulativi per Windows 11, introducendo correzioni di sicurezza, miglioramenti per Esplora file, Bluetooth, touchpad e alcune modifiche che interessano direttamente gli amministratori IT. I pacchetti principali sono KB5127648, destinato a Windows 11 24H2, 25H2 e 26H2, e KB5126653, riservato alla versione 23H2. Non si tratta soltanto di aggiornamenti correttivi: Microsoft interviene su alcune funzionalità del sistema operativo, modifica il comportamento di Windows Backup e prosegue il lavoro di rafforzamento della sicurezza legata a Secure Boot e ai supporti di memorizzazione.

Il rilascio coincide con il decimo Patch Tuesday del 2026, l’appuntamento mensile che Microsoft mantiene dal 2003 per distribuire in modo prevedibile gli aggiornamenti di sicurezza dei propri prodotti. Con Windows 11 il meccanismo si è progressivamente evoluto: gli aggiornamenti cumulativi incorporano le correzioni precedenti e, in alcuni casi, funzionalità già presentate attraverso gli aggiornamenti facoltativi di anteprima.

Ottobre rappresenta inoltre un passaggio importante per il ciclo di supporto del sistema operativo. Windows 11 24H2 Home e Pro ricevono infatti l’ultimo aggiornamento di sicurezza previsto, mentre per Windows 11 23H2 Enterprise ed Education la scadenza arriverà il 10 novembre 2026.

Windows 11 KB5127648 e KB5126653: quali versioni si aggiornano

Il pacchetto KB5127648 interessa tre versioni di Windows 11 basate sulla stessa famiglia di componenti principali. Dopo l’installazione, Windows 11 24H2 passa alla build 26100.9711, Windows 11 25H2 alla build 26200.9711 e Windows 11 26H2 alla build 26300.9711.

Microsoft mantiene una base comune per numerosi componenti del sistema quindi i sistemi possono ricevere gli stessi interventi correttivi pur continuando a mostrare numeri di build differenti.

Windows 11 23H2 segue invece un ramo di manutenzione separato: il relativo aggiornamento KB5126653 porta il sistema alla build 22621.7652 e include, tra le altre cose, una correzione riguardante Storage Spaces Direct.

Esplora file cambia la gestione delle anteprime e dei documenti scaricati

Una delle modifiche più interessanti riguarda Esplora file e, in particolare, il riquadro di anteprima. Microsoft rivede il comportamento del sistema quando l’utente seleziona documenti provenienti da Internet.

Nel caso dei file HTML scaricati dal Web, Windows può mostrare un avviso e proporre il nuovo pulsante Mostra comunque l’anteprima, che permette di confermare esplicitamente la volontà di visualizzare l’anteprima. Per altri formati, tra cui i PDF, la nuova gestione prevede invece la generazione automatica dell’anteprima.

Windows utilizza da tempo il Mark of the Web, un meccanismo che utilizza una caratteristica insita nel file system NTFS (l’Alternate Data Stream chiamato Zone.Identifier ) per identificare i file provenienti da origini considerate esterne. L’informazione consente alle applicazioni e ad alcuni componenti del sistema di applicare controlli aggiuntivi.

L’anteprima di Windows non equivale alla semplice visualizzazione di dati statici: a seconda del formato, il sistema può coinvolgere componenti software incaricati di interpretare il contenuto. La presenza di una vulnerabilità nel componente di anteprima potrebbe trasformare anche un’operazione apparentemente innocua in una superficie di attacco. Per i documenti non-HTML, comunque, Windows 11 torna a mostrare l’anteprima (ne avevamo già parlato), anche se essi provengono dal Web.

Migliora anche l’affidabilità delle miniature dei file archiviati nel cloud all’interno del riquadro Dettagli, che presenta una disposizione più leggibile delle proprietà. Infine, Microsoft corregge un difetto della barra degli indirizzi: cliccando in prossimità della sua estremità destra per modificarne il contenuto, il percorso poteva scomparire.

Bluetooth: corretto un possibile arresto anomalo durante la riproduzione audio

Una parte consistente dei miglioramenti riguarda il sottosistema Bluetooth, con interventi sulla rappresentazione dello stato delle connessioni, sulla stabilità delle impostazioni e sulla gestione degli accessori audio.

Microsoft corregge un problema che poteva provocare un arresto anomalo durante lo streaming audio Bluetooth, identificato dal codice 0x139 . In Windows, il valore corrisponde al rilevamento di una violazione di integrità in una struttura critica del kernel. Il codice, da solo, non identifica però il driver responsabile né permette di stabilire quale specifica condizione abbia provocato il crash.

L’aggiornamento migliora inoltre la compatibilità dei microfoni presenti in alcuni accessori Bluetooth Classic Audio e interviene sull’affidabilità dei dispositivi che utilizzano Bluetooth LE Audio. Questa tecnologia adotta un’architettura differente rispetto all’audio Bluetooth tradizionale e sfrutta, tra l’altro, il codec LC3 per offrire una trasmissione più efficiente.

Con l’aggiornamento di questo mese, inoltre, Windows dovrebbe rappresentare con maggiore precisione lo stato degli accessori disconnessi e mantenere coerente l’interruttore Bluetooth nelle Impostazioni, evitando situazioni nelle quali l’interfaccia mostra il modulo radio acceso quando in realtà risulta disattivato.

Durante le chiamate vocali, utilizzando i controlli fisici del volume su determinati accessori Bluetooth Classic, Windows mostra l’indicatore grafico del volume. Migliora infine l’affidabilità della funzionalità Shared Audio, pensata per condividere l’ascolto attraverso dispositivi audio compatibili.

Nuovi gesti del touchpad e possibilità di rimappare il tasto Copilot

Con l’aggiornamento di ottobre Microsoft amplia inoltre le possibilità offerte dai touchpad di precisione, introducendo due modalità di scorrimento aggiuntive.

La prima consente di scorrere verticalmente con un solo dito iniziando il movimento dal bordo sinistro o destro del touchpad. La seconda permette uno scorrimento automatico quando le dita raggiungono e mantengono una posizione vicina ai bordi durante il movimento.

Le impostazioni sono accessibili dalla sezione Bluetooth e dispositivi, Touchpad: la disponibilità effettiva dipende dal supporto hardware e dalle caratteristiche del dispositivo.

Si tratta di un ulteriore ampliamento delle opzioni di personalizzazione introdotte a partire dall’aggiornamento facoltativo KB5101684 di luglio 2026, che aveva già interessato velocità e accelerazione dello scorrimento.

Un’altra novità riguarda il tasto Copilot presente su numerose tastiere di nuova generazione: Microsoft introduce la possibilità di assegnargli il comportamento del tasto CTRL destro oppure quello del tasto Menu contestuale.

Alcune tastiere hanno modificato la disposizione tradizionale dei pulsanti per accogliere il tasto dedicato all’assistente AI. Per chi utilizza scorciatoie personalizzate, strumenti di accessibilità o applicazioni professionali, ripristinare una funzione convenzionale può risultare più utile dell’apertura di Copilot.

Windows Backup perde la migrazione diretta tra PC: cosa cambia davvero

Tra le decisioni delle quali avevamo già parlato, figura la rimozione del meccanismo di migrazione diretta tra PC che Microsoft aveva introdotto gradualmente per facilitare il trasferimento di file e impostazioni da un vecchio computer a un nuovo dispositivo Windows.

La funzionalità puntava a semplificare le operazioni durante la prima configurazione di un PC, offrendo un percorso di trasferimento diretto anziché affidarsi esclusivamente al ripristino da un backup cloud. Con l’aggiornamento di ottobre 2026, però, Microsoft ne interrompe la disponibilità.

L’alternativa indicata dall’azienda è Windows Backup, che può sincronizzare o ripristinare file, impostazioni e altri elementi supportati, anche attraverso l’integrazione con OneDrive e l’account Microsoft. Windows Backup, però, non permette per esempio il trasferimento integrale di tutte le applicazioni desktop tradizionali con relative configurazioni, licenze e dati locali.

Per chi deve sostituire un PC in ambito professionale resta quindi opportuno pianificare separatamente il trasferimento dei profili applicativi, dei certificati personali, delle chiavi di accesso e dei dati conservati fuori dalle cartelle sincronizzate. Affidarsi al solo backup integrato senza verificarne preventivamente il contenuto può produrre risultati incompleti.

Secure Boot e ReFS: le modifiche che interessano soprattutto gli amministratori

Tra gli interventi che vanno oltre le novità mostrate nell’interfaccia grafica, uno riguarda la prosecuzione della distribuzione dei nuovi certificati Secure Boot che vanno a sostituire progressivamente quelli originari in scadenza nel 2026.

Microsoft ricorda nuovamente che i computer ancora privi dei certificati aggiornati possono continuare ad avviarsi e a ricevere i normali aggiornamenti di Windows. La distribuzione dei nuovi certificati procede utilizzando dati di compatibilità per identificare i dispositivi idonei.

Un secondo intervento riguarda Resilient File System (ReFS): Microsoft introduce funzionalità di auditing e controlli facoltativi tramite criteri per i volumi ReFS presenti su dispositivi di archiviazione collegati esternamente.

L’aggiornamento cumulativo di questo mese aggiunge inoltre un componente per la gestione remota dell’ambiente di ripristino WinRE, destinato a estendere le capacità degli strumenti MDM (Mobile Device Management). La documentazione tecnica Microsoft illustra l’architettura prevista per integrare le operazioni di recupero con le soluzioni di amministrazione remota.

Non significa che qualsiasi PC domestico diventi automaticamente ripristinabile da remoto: per sfruttare queste capacità servono componenti e servizi compatibili, oltre a una configurazione adeguata degli strumenti di gestione.

Le correzioni meno visibili: Windows Hello, stampanti, giochi e componenti AI

Le note di KB5127648 documentano anche la correzione di alcuni problemi specifici.

Una delle anomalie citate da Microsoft poteva impedire l’accesso tramite impronta digitale con Windows Hello dopo un avvio a freddo, cioè dopo l’accensione del dispositivo da uno stato di spegnimento completo.

Un altro intervento riguarda la stampa attraverso driver RAW oppure Generic Text Only, che in alcune applicazioni poteva smettere di funzionare dopo l’installazione dell’aggiornamento di sicurezza di agosto 2026. Sono modalità ancora utilizzate in determinati scenari professionali, per esempio con stampanti di ricevute, etichette o dispositivi che accettano flussi di testo e comandi specifici.

Microsoft corregge inoltre un difetto responsabile di movimenti irregolari del mouse in alcuni videogiochi. I sintomi potevano tradursi in piccoli scatti durante l’utilizzo, anche senza un evidente calo del numero di fotogrammi al secondo.

Per i computer Copilot+ PC sono previsti anche aggiornamenti dei componenti AI: le componenti interessate sono Image Search, Content Extraction, Semantic Analysis e Settings Model. Microsoft precisa che tali aggiornamenti si applicano soltanto ai dispositivi compatibili e non comportano l’installazione dei medesimi componenti sui normali PC Windows privi dei requisiti richiesti.

Arrivano infine correzioni relative alla rilevazione dell’alimentazione sui portatili: in alcuni casi Windows interpretava erroneamente il passaggio dall’alimentazione di rete a quella a batteria, pur con l’alimentatore collegato.

Problemi noti: Microsoft segnala ancora anomalie con alcuni dispositivi audio USB

Secondo le note ufficiali di KB5127648, permane un problema relativo a determinati dispositivi USB Audio Class 1.0, emerso dopo la distribuzione di un aggiornamento di sicurezza di settembre 2026.

Su alcuni computer, i dispositivi interessati potrebbero non avviarsi correttamente oppure non produrre alcun suono. I sintomi documentati comprendono il codice di errore 10 in Gestione dispositivi, l’assenza dell’uscita audio e controlli del volume che non rispondono oppure rimangono impostati a zero.

Chi utilizza interfacce audio particolari dovrebbe quindi verificare la disponibilità di aggiornamenti firmware e driver del produttore e consultare le informazioni Microsoft prima di effettuare modifiche invasive alla configurazione del sistema.