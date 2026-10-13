Windows 11 24H2 finisce oggi: cosa succede ai PC che non si aggiornano

Oggi, 13 ottobre 2026, il sistema operativo Microsoft giunge a una scadenza importante che riguarda milioni di computer. L’azienda di Redmond, come conferma la pagina Windows 11 Release information, interrompe la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza per le edizioni Home e Pro di Windows 11 24H2. I PC continueranno a funzionare, ma senza il passaggio a una release più recente perderanno progressivamente la protezione contro le nuove vulnerabilità.

Windows 11 24H2 debuttò il 1° ottobre 2024, introducendo numerose modifiche al sistema operativo, dal supporto alle nuove funzionalità hardware e di sicurezza fino agli interventi sul kernel e sui componenti di gestione delle connessioni. A distanza di due anni, Microsoft applica il normale ciclo di manutenzione previsto per Windows 11: 24 mesi di aggiornamenti per Home e Pro, 36 mesi per Enterprise ed Education.

Windows 11 24H2, cosa succede dal 13 ottobre 2026

La documentazione ufficiale Microsoft sul ciclo di vita di Windows 11 conferma che il 13 ottobre 2026 coincide con la fine degli aggiornamenti per Windows 11 24H2 nelle edizioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations.

La fine del supporto, tecnicamente End of Servicing, non comporta la disattivazione del sistema operativo, il blocco dell’accesso al desktop o la perdita dei programmi installati. Cambia invece qualcosa di molto più importante: Microsoft smette di fornire gli aggiornamenti cumulativi mensili, le correzioni per i problemi noti, gli aggiornamenti relativi ai fusi orari e l’assistenza tecnica ordinaria per la versione interessata. Non arriveranno più nemmeno gli aggiornamenti facoltativi di anteprima.

Quando Microsoft corregge una vulnerabilità che permette, per esempio, l’esecuzione di codice remoto, l’acquisizione di privilegi elevati o l’aggiramento di una protezione, distribuisce la correzione attraverso Windows Update. Un computer con una release non più supportata resta escluso dalla normale distribuzione delle correzioni dedicate a quella versione.

Non significa che il PC diventi immediatamente vulnerabile a qualsiasi attacco. Significa però che il livello di rischio aumenta nel tempo, soprattutto quando emergono difetti che interessano anche componenti presenti nelle vecchie versioni di Windows.

Oltretutto, oggi Windows 11 24H2 nelle edizioni Home, Pro, Pro Education e Pro for Workstations ricevono gli ultimi aggiornamenti attraverso Windows Update: il “gap”, in termini di patch di sicurezza, inizierà a partire dal Patch Tuesday di novembre 2026.

Perché un Windows 11 non aggiornato diventa progressivamente più rischioso

Il Patch Tuesday, il secondo martedì di ogni mese, costituisce il principale appuntamento per la distribuzione delle correzioni Microsoft. Gli aggiornamenti cumulativi intervengono su numerosi elementi del sistema operativo: kernel, driver, servizi di rete, componenti grafici, gestione delle autenticazioni e meccanismi di controllo degli accessi.

Un attaccante può studiare le vulnerabilità corrette nelle versioni supportate e verificare se gli stessi difetti siano ancora sfruttabili su quelle precedenti. È una tecnica nota come patch diffing: confrontando componenti aggiornati e non aggiornati, un ricercatore può individuare quali parti del codice Microsoft abbia modificato per eliminare una debolezza.

Una correzione pubblica può quindi fornire indicazioni utili anche a chi sviluppa exploit. I computer rimasti su Windows 11 24H2 senza aggiornamenti diventano quindi bersagli potenzialmente interessanti, soprattutto se espongono servizi di rete, utilizzano software vulnerabile o appartengono a una rete aziendale.

Antivirus, firewall, Microsoft Defender e browser aggiornati continuano a rappresentare difese importanti; non possono però sostituire una patch del sistema operativo. Se una vulnerabilità riguarda il kernel o un servizio dotato di privilegi elevati, un prodotto di sicurezza può eventualmente riconoscere e bloccare alcune modalità di attacco, ma non eliminare il difetto sfruttabile dagli aggressori.

Non tutti i PC con Windows 11 24H2 perdono il supporto

Le edizioni Enterprise ed Education di Windows 11 24H2 seguono infatti un calendario diverso rispetto alle edizioni destinate agli utenti privati e alle piccole imprese.

Microsoft garantisce a Windows 11 24H2 Enterprise ed Education aggiornamenti fino al 12 ottobre 2027: gli amministratori possono quindi continuare a utilizzare tali versioni per un altro anno senza uscire dal normale periodo di manutenzione.

Attenzione anche a Windows 11 Enterprise LTSC 2024, basato sulla famiglia di build 26100 ma soggetto a regole differenti: il supporto ordinario arriva fino al 9 ottobre 2029. Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024 dispone invece di un ciclo di supporto più lungo, con termine previsto il 10 ottobre 2034.

Di conseguenza, la sola indicazione “24H2” non basta per stabilire se un PC stia raggiungendo la fine del supporto: è essenziale anche l’edizione installata.

La fine del supporto di Windows 11 24H2 non implica automaticamente l’interruzione degli aggiornamenti di tutte le applicazioni Microsoft e di terze parti. Browser e altri software possono continuare a ricevere correzioni secondo i rispettivi cicli di manutenzione. Il problema rimane la mancanza di copertura per i componenti di Windows.

Come controllare se il proprio PC utilizza Windows 11 24H2

Premendo Windows+R , digitando winver e confermando con Invio, Windows mostra una finestra contenente la versione del sistema operativo e il numero di build.

In alternativa, basta aprire Impostazioni, selezionare Sistema, quindi Informazioni sul sistema e controllare le specifiche di Windows (in alternativa, si può semplicemente premere la combinazione di tasti Windows+Pausa ).

Le principali famiglie di build consentono di riconoscere rapidamente le diverse release: Windows 11 24H2 utilizza la serie 26100, Windows 11 25H2 la serie 26200 e Windows 11 26H2 la serie 26300.

Come aggiornare Windows 11 24H2 senza perdere programmi e dati

Per aggiornare Windows 11 24H2 si può transitare da Windows Update. Aprendo Impostazioni, Windows Update e selezionando “Verifica disponibilità aggiornamenti“, il sistema controlla le release applicabili alla configurazione hardware e software del computer.

Se compare la proposta di installare Windows 11 25H2 o 26H2, si può avviare l’operazione direttamente dall’interfaccia. Un aggiornamento delle funzionalità eseguito correttamente conserva normalmente applicazioni, account, impostazioni e file personali.

Per quanto riguarda Windows 11 26H2, Microsoft utilizza un enablement package per il passaggio da 24H2. Le due release condividono infatti una base tecnologica molto simile: numerosi componenti sono già presenti attraverso gli aggiornamenti cumulativi e il pacchetto di abilitazione attiva le funzionalità previste dalla versione successiva, riducendo i tempi necessari rispetto a una reinstallazione completa.

Non bisogna neppure forzare un aggiornamento quando Windows Update applica un safeguard hold, ossia un blocco temporaneo dovuto a incompatibilità note. Driver, periferiche, software di sicurezza e applicazioni specifiche possono richiedere ulteriori verifiche prima del passaggio.

Se l’aggiornamento non compare, occorre innanzitutto controllare la presenza di errori in Windows Update, verificare lo spazio disponibile sul disco e installare gli aggiornamenti cumulativi eventualmente mancanti. Stessa cosa se si fosse forzata l’installazione di Windows 11 24H2 su un PC che non soddisfa i requisiti. In un altro articolo vediamo come passare a Windows 11 26H2 anche sui PC non supportati.