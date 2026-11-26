Installare gli aggiornamenti di sicurezza senza interrompere i servizi è uno dei grandi vantaggi di Windows Server 2025. Un errore introdotto con le patch di novembre 2026 ha però ottenuto l’effetto opposto: alcune configurazioni del sistema operativo possono andare improvvisamente in crash durante una normale operazione di gestione della rete IPv6. Per risolvere il problema, Microsoft ha appena pubblicato l’aggiornamento straordinario KB5138318, applicabile a sua volta senza riavviare il server.

Il meccanismo di hotpatching, varato inizialmente con Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition e successivamente esteso a Windows Server 2025, nasce proprio per ridurre le interruzioni operative legate alla manutenzione dei sistemi. Secondo i dati di Lansweeper, Windows Server 2025 rappresenta attualmente il 7% dei server monitorati dalla società, contro il 32% di Windows Server 2022 e il 33% di Windows Server 2019.

Windows Server 2025 va in crash quando scade una rotta IPv6

All’origine del malfunzionamento c’è l’aggiornamento di sicurezza KB5131077, distribuito il 10 novembre 2026 in occasione del consueto Patch Tuesday. Dopo l’installazione, alcuni server sui quali risulta attiva la gestione dei messaggi Router Advertisement (RA) possono bloccarsi con il codice di arresto 0x139, corrispondente all’errore KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE .

Attraverso appositi messaggi ICMPv6, i router comunicano ai dispositivi collegati alla rete locale informazioni sui prefissi utilizzabili, sulla propria disponibilità come gateway e su altri parametri di funzionamento.

Come specifica lo standard RFC 4861, il campo Router Lifetime indica per quanto tempo il destinatario può considerare il router come gateway predefinito. In assenza di successivi annunci che rinnovino tale intervallo, il sistema deve aggiornare le informazioni di instradamento alla scadenza del timer.

Proprio la scadenza del periodo di validità di una rotta IPv6 può innescare il crash sui server interessati dal bug. Non serve quindi che un amministratore modifichi manualmente la configurazione delle interfacce di rete: il blocco può verificarsi anche durante il normale funzionamento della macchina.

L’errore KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE segnala che il kernel ha rilevato la corruzione di una struttura dati critica: Windows interrompe l’esecuzione per evitare di continuare a operare in condizioni potenzialmente pericolose.

Una hotpatch per correggere un’altra hotpatch: come funziona

Come abbiamo spiegato nell’approfondimento dedicato al funzionamento di Windows Hotpatch, la tecnologia permette di modificare il codice delle funzioni già caricate in memoria, reindirizzando l’esecuzione verso le corrispondenti implementazioni corrette.

L’hotpatching riduce così la necessità di riavviare il sistema per rendere operative le correzioni di sicurezza. Non elimina completamente i reboot: Microsoft prevede l’installazione periodica di aggiornamenti cumulativi di riferimento, chiamati baseline, sui quali si innestano le successive modifiche applicabili a caldo.

La particolarità dell’incidente di novembre consiste nel fatto che Microsoft utilizza lo stesso meccanismo per correggere una regressione introdotta da una precedente hotpatch.

Come installare KB5138318 e verificare la configurazione del server

Nella documentazione ufficiale di KB5138318, Microsoft classifica la correzione come aggiornamento cumulativo straordinario non legato direttamente alla sicurezza (out-of-band). Il pacchetto porta Windows Server 2025 alla build 26100.33732 e include il Servicing Stack Update KB5131079, versione 26100.33822.

Tra i prerequisiti figurano la presenza della baseline KB5126646 e di un Servicing Stack Update (SSU) in versione 26100.33634 o successiva.

Gli amministratori possono verificare la versione installata eseguendo il comando DISM /Online /Get-Packages | findstr /i "ServicingStack" da un prompt aperto con i diritti amministrativi.

Microsoft distribuisce la correzione attraverso Windows Update; al momento non offre il download mediante Microsoft Update Catalog né la distribuzione diretta attraverso WSUS.

Per verificare le impostazioni IPv6 delle interfacce si può invece utilizzare PowerShell con il comando Get-NetIPInterface -AddressFamily IPv6 | Select-Object InterfaceAlias,RouterDiscovery . Il cmdlet Get-NetRoute -AddressFamily IPv6 permette di esaminare le informazioni di instradamento.

Dopo i problemi con gli aggiornamenti di Windows Server di settembre e gli ulteriori interventi straordinari di ottobre, l’incidente riporta l’attenzione sulle modalità di distribuzione delle patch. Anche quando Microsoft non richiede un riavvio, resta opportuno verificare il comportamento degli aggiornamenti su un gruppo ristretto di server rappresentativi delle configurazioni adoperate in produzione: evitare un fermo programmato ha poco valore se una regressione software rischia di provocarne uno imprevedibile.