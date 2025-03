Windows 11 sarà più veloce nell'estrazione dei file dagli archivi ZIP?

La preview di di Windows 11 27818, attualmente disponibile attraverso canale Canary, ha mostrato diverse novità.

Oltre alla correzioni di bug e ad alcune migliorie minori, ciò che spicca immediatamente agli occhi degli utenti è una maggiore velocità dell’estrazione di file dagli archivi ZIP tramite Esplora file.

A confermare tutto ciò è stata Microsoft stessa che, attraverso un post sul blog ufficiale, ha voluto spiegare come gli sviluppatori della compagnia siano ancora a lavoro per ottimizzare questo aspetto, cercando di ottimizzare le operazioni di decompressione che interessano un numero elevato di file di piccole dimensioni.

Va comunque tenuto conto che gli effetti di questo lavoro saranno percepibili solo attraverso Esplora file e non attraverso altri software specifici per questo compito, come 7-Zip o WinRAR.

Estrazione dei file dagli ZIP? Microsoft lavora per evitare basse prestazioni

A conti fatti, l’intervento di Microsoft sembra aver portato effettivamente a risultati concreti. Dopo alcuni test, il sito Windows Lastest ha notato un incremento di velocità in fase di decompressione che raggiunge il 10% in più con file ZIP di grandi dimensioni.

La compagnia, dal canto suo, ha voluto sottolineare come si sta impegnando non tanto per rendere tali operazioni super rapide, quanto a correggere rallentamenti anomali che affliggono gli utenti.

L’estrazione dei file dagli archivi ottimizzata, come già accennato, è solo una piccola parte delle novità legate alla build 27818. Andando nello specifico, Microsoft ha risolto alcuni problemi con l’interfaccia di Esplora file e la correzione di un bug (a causa di un errore DirectX) che causa il mancato avvio di alcuni giochi.

Inoltre, Microsoft ha deprecato alcune funzionalità minori. Per esempio, non appaiono più le azione suggerite quando si copia un numero di telefono o una data.