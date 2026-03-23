Windows 11 si fa più sobrio: meno ads, taskbar mobile e tagli per Copilot

Un cambiamento silenzioso ma sostanziale si profila all’orizzonte per Windows 11, che si prepara a una metamorfosi destinata a segnare un punto di svolta nell’esperienza utente.

La nuova rotta annunciata da Microsoft si basa su un concetto semplice ma rivoluzionario: rendere il sistema operativo più “discreto”, meno carico di notifiche e pubblicità, e soprattutto più rispettoso delle esigenze reali di chi lo utilizza ogni giorno. L’obiettivo dichiarato è quello di rispondere finalmente alle richieste della community, che da tempo invoca un ambiente più pulito e performante, capace di mettere in primo piano l’usabilità rispetto alle logiche commerciali.

Per molti utenti, negli ultimi anni l’esperienza su Windows 11 si era fatta via via più pesante. Le segnalazioni di pop-up insistenti, promozioni per servizi come Edge, OneDrive e Microsoft 365, e una presenza quasi ubiqua di ads in ogni angolo dell’interfaccia avevano generato un senso di frustrazione diffuso. Dal menu Start alle schermate di installazione, passando per notifiche e impostazioni, la sensazione era quella di trovarsi di fronte a un sistema sempre più pensato come vetrina pubblicitaria piuttosto che come strumento operativo. La reazione della community non si è fatta attendere: sui forum, nei feedback ufficiali e sui social, si è levata una richiesta corale di maggiore sobrietà e controllo.

Le pressioni della community su Microsoft

La risposta di Microsoft si articola in una serie di interventi mirati, destinati a restituire centralità all’utente. In primo luogo, verrà attuata una drastica riduzione delle ads nelle aree più visibili del sistema, segnando una svolta rispetto al passato recente. Un’altra novità attesa riguarda la possibilità di riposizionare la task bar: finalmente gli utenti potranno spostarla in alto o ai lati dello schermo, soddisfacendo una delle richieste storiche della community.

Non meno rilevanti sono le ottimizzazioni sul fronte delle prestazioni. Il nuovo corso punta a ridurre il consumo di RAM e a incrementare la reattività generale, con benefici tangibili soprattutto su dispositivi con hardware meno performante. Questi miglioramenti, secondo gli ingegneri di Redmond, saranno particolarmente apprezzati da chi utilizza laptop economici o macchine con configurazioni datate, dove ogni risorsa risparmiata può fare la differenza nell’utilizzo quotidiano.

Sul versante dell’Intelligenza Artificiale, la strategia diventa più selettiva: Copilot sarà presente solo dove effettivamente utile, venendo rimosso da applicazioni come Blocco note, Foto e Strumento di cattura. Questo approccio punta a evitare una presenza eccessiva di funzioni AI, mantenendo l’esperienza snella e centrata sulle reali necessità dell’utente.

Infine, un capitolo fondamentale riguarda la gestione degli aggiornamenti. Il nuovo sistema offrirà una maggiore autonomia, permettendo di sospendere gli update per periodi più lunghi e riducendo l’invasività delle notifiche. Si tratta di una svolta che mira a restituire agli utenti il controllo sui tempi e sulle modalità di aggiornamento, risolvendo una delle criticità più sentite degli ultimi anni.