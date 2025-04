Windows 11, svelato il vero motivo per cui non è possibile spostare la barra delle applicazioni

La barra delle applicazioni di Windows 11 è, come sapete, “inchiodata” nella parte inferiore dello schermo e non può essere spostata così come avveniva nelle precedenti versioni del sistema operativo Microsoft, a partire da Windows 10. Dave Plummer, inventore nel 1994 del Task Manager di Windows ed ex sviluppatore Microsoft di lungo corso, svela perché non è al momento possibile spostare la barra delle applicazioni nella parte superiore o di lato, così come avveniva in precedenza.

Perché non è possibile spostare la barra delle applicazioni di Windows 11?

In un’intervista pubblicata su YouTube, Plummer sostiene che una delle principali motivazioni dietro la decisione Microsoft, è la preferenza storicamente manifestata dagli utenti di Windows.

La percentuale di utenti che effettivamente spostano in alto o a lato la barra delle applicazioni (taskbar) in Windows 10 e nelle precedenti versioni del sistema operativo, sarebbe estremamente bassa, stimata tra il 3% e il 5%.

Microsoft avrebbe quindi scelto di concentrare gli sforzi sullo sviluppo e sull’ottimizzazione dell’esperienza utente per la configurazione più diffusa. Con la barra delle applicazioni nella parte inferiore dello schermo.

Un altro punto cruciale riguarda la complessità tecnica dello sviluppo dell’interfaccia utente necessaria per supportare adeguatamente lo spostamento della barra delle applicazioni. Se la barra delle applicazioni potesse essere posizionata liberamente in Windows 11, si sarebbe dovuta affrontare la questione della visualizzazione del testo in verticale per le posizioni laterali.

Secondo Plummer, Microsoft avrebbe a suo tempo avviato una discussione sull’opportunità di adattare l’interfaccia grafica a questa specifica eventualità. La complessità di garantire un’esperienza utente fluida e ben progettata in tutte le possibili configurazioni, specialmente per una funzionalità utilizzata da una minoranza di utenti, avrebbe rappresentato un fattore significativo nella decisione di limitarne la posizione.

Plummer afferma di aver raccolto le informazioni da Rob Short e Lou Perisolei, entrambi ingegneri software con un passato nel team Windows Core di Microsoft. Tiene comunque a precisare che il punto di vista raccontato nell’intervista non è in alcun modo riferibile a dichiarazioni ufficiali o tecniche di Microsoft.

Una patch sull’interfaccia di Windows 11 per spostare la barra delle applicazione dove più si preferisce

In realtà, lo spostamento della barra delle applicazioni di Windows 11 non è affatto una “missione impossibile”. Senza neppure ricorrere a software di terze parti che personalizzano in profondità il comportamento del sistema operativo, è possibile servirsi di un software come Windhawk che dà modo di applicare patch in memoria per alterare il funzionamento di Windows 11.

In un altro articolo abbiamo visto che è fattibile spostare la barra delle applicazioni di Windows 11 utilizzando una mod “ad hoc”. Essa è basata su una manciata di istruzioni che modificano in un caso solo il comportamento di explorer.exe , nell’altro anche dei file ShellExperienceHost.exe e ShellHost.exe .

Le modifiche, tuttavia, non sono permanenti proprio perché effettuate in-memory. La riprova è la seguente: se si prova a chiudere Windhawk, la configurazione predefinita di Windows è immediatamente ripristinata.

La mod, presentata nell’articolo precedente, che modifica il posizionamento della barra delle applicazioni sistemandola sul lato destro o sinistro dello schermo, non si occupa di posizionare testi in verticale (rimangono in orizzontale e, per default, non vengono mostrati in modo da risparmiare spazio).