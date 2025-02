Windows 11: widget per Lock Screen finalmente anche in Europa

Gli utenti europei saranno contenti di apprendere del nuovo aggiornamento cumulativo che Microsoft sta distribuendo per Windows 11 23H2. Questo, disponibile al momento solo per gli Insider iscritti al programma beta, garantisce finalmente l’arrivo dei widget sulla schermata di blocco anche per l’Europa. L’aggiornamento in questione con codice KB5050087 consente di scoprire anche delle novità per Esplora File ma anche di risolvere diversi bug.

Windows 11 si aggiorna, ecco quali sono le novità principali

Widget sulla schermata di blocco

Finalmente, anche gli utenti europei potranno personalizzare il Lock Screen con i widget, una funzionalità già testata in altre regioni. I widget possono essere configurati accedendo a:

Impostazioni > Personalizzazione > Schermata di blocco.

Inoltre, per le aziende e gli ambienti scolastici, Microsoft ha introdotto un nuovo Criterio di gruppo che permette agli amministratori IT di disabilitare completamente questa funzionalità.

Miglioramenti in Esplora File

L’aggiornamento introduce anche alcune modifiche minori in Esplora File, tra cui:

Icone per altri utenti nella scheda Attività per chi utilizza un account scolastico ;

per chi utilizza un ; Risolto un problema che impediva a una finestra di Esplora File ridotta a icona di ripristinarsi correttamente ;

che impediva a una finestra di Esplora File ridotta a icona di ; Maggiore stabilità e correzioni di crash sporadici, inclusi quelli che avvenivano trascinando file;

e correzioni di crash sporadici, inclusi quelli che avvenivano trascinando file; Fix per l’affidabilità generale dell’interfaccia.

Correzioni per il menu Start

Risolto il problema che causava il crash del menu Start quando gli utenti interagivano con le lettere dell’elenco delle app ;

che causava il crash del quando gli utenti interagivano con le ; Corretta la visualizzazione dei colori nel gestore account quando si utilizzava un tema misto tra chiaro e scuro.

Fix per problemi audio e dispositivi USB

Microsoft ha corretto due problemi relativi ai dispositivi esterni:

Fotocamere USB : risolto il bug che impediva al sistema di riconoscere la fotocamera accesa dopo l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2025;

: risolto il bug che impediva al sistema di dopo l’aggiornamento di sicurezza di gennaio 2025; Driver per dispositivi audio USB: corretto l’errore Codice 10, che mostrava il messaggio “Questo dispositivo non può essere avviato” quando si collegavano alcune periferiche di gestione audio esterne.

L’update è in fase di distribuzione graduale nel canale Beta e potrebbe impiegare qualche giorno per raggiungere tutti gli utenti Insider. Microsoft continua così a rafforzare l’integrazione e la personalizzazione del sistema, preparando Windows 11 per le future evoluzioni.