Windows Foto non funziona: Microsoft rilascia una soluzione temporanea

Nell’ultimo periodo tanti utenti di Windows 11 hanno segnalato un problema con un’applicazione di sistema. Windows Foto non funziona: cliccando sulla sua icona o comunque sul collegamento che permette di avviare l’applicazione, il programma non viene mai caricato e il puntatore del mouse si trasforma per alcuni secondi nel classico circoletto rotante.

Secondo Microsoft, il problema riguarda essenzialmente le installazioni di Windows 11 23H2 e 22H2 che utilizzano una particolare regola (policy). Si tratta di “Prevent non-admin users from installing packaged Windows apps“, un’impostazione che impedisce l’installazione delle applicazioni Windows pacchettizzate (come quelle scaricabili dal Windows Store) da parte degli utenti non in possesso dei diritti di amministratore.

La policy non necessariamente può essere impostata via GPO/Active Directory ma anche con una semplice modifica a livello di registro di sistema (chiave HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Appx , valore BlockNonAdminUserInstall impostato a 1 per attivare la regola; 0 per disabilitarla).

La soluzione temporanea quando Windows Foto non funziona

Sebbene Microsoft faccia riferimento a specifiche versioni di Windows 11, la soluzione temporanea presentata dai tecnici dell’azienda di Redmond sembra avere una valenza molto più ampia. Si rivela quindi utile e di facile applicazione ogniqualvolta Windows Foto non funziona.

Il workaround descritto va comunque eventualmente considerato come una “misura di emergenza”, per tornare ad avviare Windows Foto normalmente. I tecnici Microsoft stanno infatti lavorando su una correzione che sarà distribuita nel più breve tempo possibile, verosimilmente nel corso del Patch Tuesday di agosto.

Microsoft suggerisce di scaricare e installare il pacchetto Windows App SDK, nella sua versione più recente e aggiornata.

Per procedere in tal senso, è necessario cliccare con il tasto destro sull’eseguibile quindi scegliere Esegui come amministratore. All’apertura della finestra del prompt dei comandi non è necessario compiere alcuna operazione: si chiuderà automaticamente al termine dell’installazione. Gli amministratori possono eventualmente aggiungere il parametro -quiet per evitare la comparsa della schermata del prompt.

In questo modo, dopo aver concluso l’installazione del pacchetto Windows App SDK, l’app Foto dovrebbe tornare ad avviarsi regolarmente.

Credit immagine in apertura: Microsoft