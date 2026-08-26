Windows on Arm cambia volto: NVIDIA, Prism e oltre 7.000 app compatibili

Windows on Arm sta entrando in una fase molto diversa da quella dei primi PC basati su questa architettura.

A quasi sette anni dall’avvio della seconda generazione di dispositivi, Microsoft sostiene che la piattaforma abbia raggiunto un livello di compatibilità sufficiente per carichi di lavoro molto più ampi, non più limitati a scenari mobili o ai notebook orientati soprattutto all’autonomia.

Secondo Windows Central, il catalogo Works on WOA monitora oggi oltre 7.000 applicazioni compatibili, dalla produttività alla sicurezza, dalla creatività all’intrattenimento. Merito dei processori Arm più recenti, del supporto nativo crescente e del lavoro di Microsoft sulla compatibilità con il software x86 e x64.

Prism e Arm64EC: la compatibilità non è più un ostacolo

Il problema storico di Windows on Arm non era la potenza dei processori, ma la dipendenza del software Windows dall’architettura x86, costruita in decenni di applicazioni, librerie, plug-in e driver. Un programma compilato per x86 o x64 non può eseguire direttamente codice Arm64, quindi Microsoft ha creato un livello di emulazione che traduce le istruzioni durante l’esecuzione, permettendo di installare il software esistente senza attendere una versione nativa.

Il miglioramento più importante degli ultimi anni riguarda Prism, l’emulatore integrato in Windows 11: molti programmi privi di build Arm funzionano oggi in modo quasi trasparente sui PC recenti, anche se l’emulazione mantiene un costo prestazionale e può incidere sui consumi. Per questo Microsoft raccomanda agli sviluppatori una versione Arm64 nativa quando possibile. A facilitare la transizione contribuisce Arm64EC, un’ABI che consente di portare le applicazioni x64 senza riscriverle integralmente: il codice Arm64EC convive nello stesso processo con codice x64 emulato, così i moduli più pesanti possono essere ricompilati per primi a velocità nativa, mentre il resto viene convertito nel tempo.

Le oltre 7.000 applicazioni del catalogo Works on WOA, tra cui ShareX, Proton Mail, Signal, Discord e FxSound, vanno però interpretate correttamente: compatibile non significa necessariamente compilato nativamente per Arm64. La distinzione resta importante per software professionale pesante, strumenti di sviluppo e giochi, mentre i driver rappresentano l’area più delicata, perché devono rispettare l’architettura del sistema operativo.

NPU, NVIDIA e più produttori: il mercato si allarga

La piattaforma è stata associata per anni quasi esclusivamente a Qualcomm e ai processori Snapdragon, ma la situazione sta cambiando. Microsoft ha indicato l’arrivo di NVIDIA RTX Spark, previsto per la seconda metà del 2026, con dispositivi di Surface, ASUS, Dell, HP, Lenovo e MSI attesi in autunno: una concorrenza che amplia le possibilità soprattutto per grafica, intelligenza artificiale e calcolo accelerato.

L’interesse verso Arm non dipende solo dal rapporto tra prestazioni e consumi. I PC moderni integrano sempre più spesso una NPU, un’unità dedicata agli algoritmi di Intelligenza Artificiale con consumi inferiori rispetto alla CPU: le elaborazioni generali restano sul processore, le operazioni parallele vanno alla GPU e i carichi AI alla NPU. L’efficienza dipende quindi dall’intero progetto del SoC e da come Windows e le applicazioni sfruttano le diverse unità di calcolo.

Il rafforzamento si riflette anche nelle versioni di Windows: la 26H1 è una release mirata alle innovazioni hardware del 2026, destinata a nuovi dispositivi come quelli con Snapdragon X2. La vera svolta, comunque, è la riduzione del rischio per chi compra: con software nativo più diffuso, emulazione x64 affidabile e un percorso di migrazione graduale, la differenza architetturale diventa sempre meno rilevante nell’uso quotidiano.