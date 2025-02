Wine 10.2 include migliore gestione dei thread e update Wow64

Il progetto Wine (Wine Is Not an Emulator), translation layer gratuito rinomato per consentire agli utenti Linux e macOS di eseguire applicazioni Windows, ha ufficialmente rilasciato la versione 10.2. Com’è possibile intuire, si tratta del secondo aggiornamento di manutenzione della serie stabile 10.x che introduce poche novità e diverse correzioni di bug. Innanzitutto, uno degli aggiornamenti più importanti riguarda vkd3d, l’implementazione Direct3D 12 su Vulkan. Wine 10.2 include la versione 1.15 di vkd3d, rafforzando le prestazioni e la compatibilità per le applicazioni Direct3D 12.

Inoltre, Wine 10.2 introduce poi il supporto per l’impostazione delle priorità dei thread consentendo così un controllo più preciso sull’allocazione delle risorse. Altrettanto intrigante è l’aggiunta di una nuova modalità Wow64, che ora può essere abilitata dinamicamente. Oltre a ciò, gli sviluppatori hanno segnalato ulteriori progressi sul driver Bluetooth. Questi miglioramenti dovrebbero rendere più semplice la connessione e l’utilizzo delle periferiche Bluetooth in Wine, migliorando così l’usabilità quotidiana su vari dispositivi.

Wine 10.2: nuova versione minore corregge 20 bug

Naturalmente, Wine 10.2 risolve una serie di fastidiosi bug, 20 in totale. Questi vanno dal “test system” di Guild Wars che non viene visualizzato correttamente a Cyberpunk 2077 che non si carica con CyberEngine Tweaks. Tra i bugfix più importanti, sono stati corretti i problemi di espansione delle sottostringhe in cmd, un crash in YOU and ME and HER subito dopo l’avvio e un errore di pagina non gestito all’avvio di Final Fantasy XI Online. Infine, sono stati eliminati i crash correlati al controller in Sekiro: Shadows Die Twice. Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’annuncio ufficiale pubblicato sul sito ufficiale del progetto. Coloro che sono interessati a provare o aggiornare la propria installazione attuale possono scaricare il codice sorgente di Wine 10.2 dalla pagina del progetto di GitLab. I pacchetti binari per varie distribuzioni dovrebbero essere disponibili a breve.