Wine 10 arriva con driver Bluetooth sperimentale

Buone notizie per gli utenti che utilizzano app e giochi per Windows su Linux. Wine 10 è stato appena rilasciato. I punti salienti di questa nuova versione includono un driver Bluetooth sperimentale, un nuovo driver di dispositivo puntatore HID, supporto iniziale per la compilazione di bytecode Direct3D legacy in SPIR-V, supporto iniziale del compilatore HLSL per la compilazione di profili di effetti, supporto per file generati da IDL per utilizzare stub completamente interpretati e supporto per la virtualizzazione della modalità di visualizzazione. Il driver grafico Wayland, introdotto in Wine 9.0, ha ricevuto il supporto iniziale OpenGL, supporto Pbuffer e un migliore posizionamento delle finestre.

Inoltre, il driver Wayland è stato abilitato nella configurazione predefinita. Questa versione aggiunge anche il supporto per la nuova modalità Wow64 (introdotta anche in Wine 9.0) in ODBC. Vi è poi il supporto per l’elevazione dei privilegi di processo, il supporto iniziale della libreria dei tipi in formato SLTG in WIDL, il supporto per le funzionalità AVX avanzate nei contesti di registro e il supporto per il padding RSA OAEP in BCrypt. Wine 10 aggiunge il supporto del compilatore di effetti per diversi oggetti di stato versione 4.0+. Vi è poi il ridimensionamento della superficie della finestra per display HiDPI e un nuovo backend Media Foundation che utilizza FFMpeg. Il nuovo Wine include supporto iniziale per sessioni di rete in DirectPlay, supporto Unicode 16.0.0 e supporto per notifiche di modifica dispositivo Plug’n’Play.

Wine 10: le altre modifiche introdotte nella nuova versione

Wine 10 aggiorna i dati locali a Unicode CLDR 46. Inoltre, migliora il supporto Internet Proxy, aggiorna il database dei fusi orari, migliora il supporto Minidump, e gli effetti Direct2D. Questa nuova versione rielabora l’interfaccia del driver Vulkan, migliora il supporto DPI Awareness, riscrive il motore CMD.EXE e migliora il supporto per i profili shader model da 1 a 3 nel compilatore HLSL. Anche il compilatore HLSL è stato migliorato in questa versione per emettere direttamente SPIR-V e l’assemblaggio di shader Direct3D. Per le piattaforme ARM, Wine 10 migliora il rilevamento della CPU, il supporto RPC/COM, il supporto WIDL, il supporto C++ RTTI, la gestione delle eccezioni C++, il supporto del sistema di compilazione su ARM64X e la gestione delle eccezioni su ARM64EC.

Il nuovo Wine introduce anche miglioramenti delle prestazioni, correzioni alla gestione dello stato I/O asincrono nella nuova modalità WoW64. Vi sono poi correzioni alla modalità interpretata in WIDL e rimozione di diverse funzionalità obsolete in WineD3D. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il changelog completo. Il nuovo tool è già disponibile per il download dal sito web ufficiale.