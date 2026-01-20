Wine 11: integrazione profonda con Linux e prestazioni migliorate per desktop e gaming

A un anno esatto dalla versione 10, l’arrivo di Wine 11 (download) potrebbe sembrare un evento quasi ordinario, scandito da un ciclo di rilascio ormai regolare e prevedibile. In realtà, dietro questa apparente normalità si nasconde una delle evoluzioni più profonde mai viste nel progetto. Wine (Wine Is Not an Emulator) continua a fare ciò che ha sempre fatto – eseguire applicazioni Windows su sistemi Unix e Unix-like senza bisogno di alcuna licenza Microsoft – ma lo fa oggi con un livello di integrazione che segna un marcato cambio di fase.

Come spiegato nella nostra guida pratica su Wine, il software non è più soltanto il frutto di un impressionante esercizio di reverse engineering, bensì una piattaforma matura che dialoga direttamente con il kernel, con lo stack grafico moderno e con le architetture hardware emergenti, anticipando in molti casi le esigenze reali degli utenti desktop e gaming su Linux.

La fine della frattura tra 32 e 64 bit

Uno degli elementi simbolicamente più forti di Wine 11 è l’eliminazione definitiva della storica separazione tra ambienti a 32 bit e a 64 bit. Con il completamento della nuova architettura di supporto WoW64, Wine adotta un singolo loader intelligente, in grado di determinare autonomamente quale modalità utilizzare in base al binario eseguito.

Il risultato pratico è duplice. Da un lato, Wine diventa più leggero su distribuzioni che mantengono ancora le librerie a 32 bit, dall’altro acquisisce la capacità di funzionare senza compromessi su sistemi che hanno abbandonato definitivamente quel formato, come macOS o le distribuzioni Linux più recenti. La compatibilità con applicazioni storiche, incluse quelle a 16 bit, resta garantita, ma ora è incapsulata in un modello architetturale più pulito e sostenibile nel lungo periodo.

NTSync: quando il kernel Linux parla la lingua “NT”

Il vero cuore tecnologico di Wine 11 batte però nel sottosistema di sincronizzazione. L’introduzione del supporto a NTSync, disponibile a partire dal kernel Linux 6.14, rappresenta un caso quasi unico nella storia del kernel: una funzionalità pensata esclusivamente per migliorare le prestazioni di software Windows eseguito tramite Wine.

Il kernel Windows NT utilizza primitive di sincronizzazione differenti rispetto a futex() , il meccanismo nativo di Linux. Fino a oggi, Wine era costretto a simularle all’interno dello user space, con un costo prestazionale non trascurabile.

Grazie a NTSync, queste primitive sono implementate direttamente nel kernel Linux tramite il dispositivo /dev/ntsync , riducendo drasticamente la latenza e migliorando la scalabilità dei thread, in particolare nei carichi complessi come giochi e applicazioni multimediali.

È un cambiamento concettuale importante: Linux accetta di estendersi per diventare (anche) un host sempre più efficiente per software Windows. Una scelta che riflette chiaramente l’influenza crescente di ambienti come SteamOS e, più in generale, del gaming come forza trainante dell’innovazione desktop su Linux.

Wayland, Vulkan e l’era post-X11

Wine 11 consolida ulteriormente il proprio rapporto con lo stack grafico moderno. Il supporto nativo a Wayland, già presente nella versione precedente, risulta finalmente completato con la gestione della clipboard, dei metodi di input e delle finestre a forma irregolare. Wine non è più “cittadino di seconda classe” negli ambienti Wayland-first, ma un componente integrato e coerente con l’esperienza desktop contemporanea.

Parallelamente, l’evoluzione del backend grafico prosegue lungo due direttrici fondamentali: Vulkan e Direct3D. Wine 11 introduce la decodifica hardware H.264 tramite le API video di Direct3D 11, sfruttando Vulkan Video, e amplia in modo significativo il supporto alle estensioni Win32 di Vulkan. Sebbene il renderer Vulkan non sia ancora il default, il divario con il backend OpenGL si riduce ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda i titoli Direct3D legacy.

Wine non si limita a “far funzionare” le applicazioni, ma cerca di farle funzionare bene, sfruttando al massimo l’hardware disponibile e riducendo il più possibile gli strati di traduzione.

Architetture alternative e traduzione binaria

Un altro aspetto che evidenzia la maturità del progetto è la gestione delle architetture non x86. Wine resta nativamente un programma x86, ma su sistemi ARM64 è in grado di appoggiarsi a soluzioni di traduzione binaria come FEX-Emu.

Hangover dimostra molto bene come Wine possa diventare il fulcro di un ecosistema capace di eseguire software Windows x86 su ARM e, in casi limite, persino software Windows ARM su host x86-64.

Particolarmente interessante è il lavoro svolto sulla gestione delle dimensioni delle pagine di memoria su ARM64. Wine 11 può simulare una dimensione di pagina da 4K anche su kernel configurati con pagine più grandi, aggirando una limitazione strutturale dell’architettura ARM Linux. Non è una soluzione perfetta, ma è un esempio concreto di come Wine tenti di adattarsi a scenari hardware complessi senza imporre all’utente una riconfigurazione drastica del sistema.

Più integrazione, meno attrito

Al di là delle grandi novità architetturali, Wine 11 è anche un rilascio di raffinamento. Il supporto a dispositivi di input, scanner, Bluetooth, MIDI, DirectSound e WinRT è esteso in modo significativo.

L’obiettivo non è più soltanto la compatibilità funzionale, ma la riduzione dell’attrito quotidiano: meno configurazioni manuali, meno comportamenti anomali, più coerenza con ciò che un’applicazione Windows si aspetta di trovare.

L’approccio emerge chiaramente anche nelle migliorie agli strumenti integrati: dal prompt dei comandi ai tool di debugging, fino alla gestione avanzata delle informazioni di debug PDB e DWARF.

Wine non è solo una piattaforma per utenti finali, ma anche un ambiente sempre più solido per sviluppatori e tester. È recente la notizia del porting non ufficiale di Adobe Creative Suite e di Adobe Photoshop 2025 e 2021 su Linux proprio grazie a Wine.

In un altro approfondimento, abbiamo invece presentato una strada diversa: eseguire tutti i programmi Windows in modo quasi-nativo su Linux grazie alla virtualizzazione e a WinBoat.