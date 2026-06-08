Perché l'indirizzo IPv6 di kernel.org finisce con 1991:8:25, nascita di Linux

Un indirizzo IPv6 può raccontare una storia. È quanto hanno scoperto alcuni ricercatori analizzando i record DNS del nome di dominio kernel.org . L’indirizzo AAAA associato risulta ad oggi, infatti, il seguente: 2600:3c04:e001:324:0:1991:8:25 . Le ultime tre sezioni non sembrano casuali: letta come una data, la parte finale richiama il 25 agosto 1991, giorno in cui Linus Torvalds pubblicò sul newsgroup comp.os.minix il messaggio che segnò la nascita pubblica del progetto Linux.

Dietro la scelta si nasconde un piccolo omaggio tecnico, uno di quei dettagli che non influenzano il funzionamento di una rete ma che raccontano molto della cultura che ruota attorno al software libero.

Quel 25 agosto 1991, Linus Torvalds, allora studente 21enne presso l’Università di Helsinki, presentò un sistema operativo che definì modestamente come un “hobby personale per computer basati su processori Intel 386 e 486“. Nessuno poteva immaginare che quel progetto avrebbe alimentato server, supercomputer, smartphone Android, dispositivi embedded e infrastrutture cloud utilizzate quotidianamente da miliardi di persone. Oggi il kernel Linux conta decine di milioni di righe di codice e migliaia di sviluppatori contribuiscono regolarmente alla sua evoluzione.

Un indirizzo IPv6 che celebra la nascita di Linux

Il record DNS AAAA di kernel.org a un’indirizzo che finisce con 1991:8:25 : su Windows potete facilmente controllarlo aprendo il Prompt dei comandi ( cmd ) quindi scrivendo nslookup kernel.org ; dal terminale Linux si può invece impartire il comando dig kernel.org .

In IPv6 ogni blocco separato dai due punti rappresenta un valore esadecimale a 16 bit: nulla impedisce agli amministratori di rete di scegliere sequenze facilmente riconoscibili per le porzioni dell’indirizzo che controllano direttamente.

Per questo la parte finale 1991:8:25 richiama in modo immediato la data dell’annuncio originale di Linux. Non esiste una conferma ufficiale pubblica che attribuisca esplicitamente questa scelta ai manutentori di kernel.org, ma la corrispondenza appare troppo precisa per essere casuale.

La scoperta è emersa all’interno della comunità Linux e ha rapidamente attirato l’attenzione degli appassionati, che l’hanno interpretata come un elegante easter egg destinato a chi osserva con attenzione i dettagli dell’infrastruttura di rete.

Perché IPv6 rende possibili questi riferimenti simbolici

La caratteristica che rende pratiche queste personalizzazioni è l’enorme spazio di indirizzamento offerto da IPv6. A differenza di IPv4, limitato a circa 4,3 miliardi di indirizzi, IPv6 utilizza indirizzi a 128 bit. Il numero totale di combinazioni disponibili supera 3,4 × 1038, una quantità talmente elevata da rendere irrilevante l’impatto di indirizzi “decorativi”.

Provider e operatori assegnano spesso interi prefissi di rete invece di singoli indirizzi. È comune ricevere un blocco /64 per un server virtuale oppure un prefisso /56 o /48 per reti più ampie: a questo proposito, vi suggeriamo di fare riferimento al concetto di subnet mask.

Ogni sottorete /64 contiene oltre 18 miliardi di miliardi di indirizzi univoci. Con numeri simili, dedicare alcune cifre finali a una data, a una parola o a un riferimento storico non comporta alcuno spreco significativo. Proprio questa abbondanza ha favorito la diffusione dei cosiddetti indirizzi vanity, ovvero indirizzi progettati per essere facilmente ricordati o per contenere messaggi riconoscibili.

Chi lavora da tempo con IPv6 conosce bene esempi come dead:beef , una sequenza esadecimale utilizzata da decenni in dimostrazioni, documentazione tecnica e configurazioni di test. Alcuni progetti open source hanno scelto combinazioni ancora più elaborate. Diversi indirizzi associati all’infrastruttura Fedora includono sequenze come dead:beef:cafe , mentre uno degli indirizzi IPv6 storicamente associati a Facebook contiene la stringa face:b00c .

Il messaggio del 25 agosto 1991 che cambiò la storia dell’informatica

Per comprendere il significato di quel suffisso bisogna tornare all’estate 1991. Nel celebre messaggio pubblicato su Usenet, Torvalds spiegava di aver sviluppato un sistema operativo gratuito per cloni AT basati su processori 386 e 486. Specificava che il progetto era nato ad aprile dello stesso anno e chiedeva suggerimenti agli utenti di Minix per migliorarlo.

Torvalds citava il porting di bash 1.08 e GCC 1.40, segnalava la presenza di un file system multithread e sottolineava che il codice non derivava da Minix.

Ammetteva inoltre che il sistema non era portabile e sfruttava meccanismi specifici dell’architettura Intel 80386, come il task switching hardware. A distanza di oltre tre decenni, leggere quelle righe produce un effetto curioso: molte delle limitazioni che allora sembravano definitive sono state superate da tempo. Linux supporta oggi decine di architetture hardware differenti, dai microcontrollori ai supercomputer.