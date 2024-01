Wine 9.0: nuova versione dell’emulatore con driver grafico Wayland

L’ultima versione dell’emulatore gratuito e open source Wine, che consente di eseguire app e giochi sviluppati per sistemi Windows su sistemi operativi simili a Unix, è stata rilasciata nei giorni scorsi. I punti salienti di Wine 9.0 includono un driver grafico Wayland sperimentale con varie funzionalità. Tra queste vi sono la gestione di base delle finestre, supporto per più monitor, ridimensionamento a DPI elevato, eventi di movimento relativo e supporto Vulkan. Poiché si tratta di un’implementazione iniziale, il driver Wayland non è abilitato per impostazione predefinita in Wine 9.0. Ciò significa che, per utilizzarlo, bisogna abilitarlo tramite la chiave di registro HKCU\Software\Wine\Drivers, eseguendo il comando wine reg.exe add HKCU\\Software\\Wine\\Drivers /v Graphics /d x11,wayland e poi quindi disattivare la variabile d’ambiente DISPLAY.

Wine 9.0: le altre novità dell’aggiornamento

Il driver Vulkan è stato aggiornato per supportare Vulkan 1.3.272 e successive. Inoltre, il driver PostScript è stato reimplementato per funzionare da file di spool in formato Windows ed evitare qualsiasi chiamata diretta dal lato Unix. Inoltre è presente un’opzione di tema scuro su WinRT che può essere abilitata in WineCfg. Wine 9.0 aggiunge anche il supporto per molte istruzioni agli effetti Direct3D 10. Inoltre, implementa il decoder Windows Media Video (WMV) DirectX Media Object (DMO), i filtri DirectShow Audio Capture e DirectShow MPEG‑1 Video Decoder e aggiunge il supporto per video e flussi di sistema, nonché flussi audio al filtro DirectShow MPEG‑1 Stream Splitter. Wine 9.0 offre poi il supporto del caricatore per i moduli ARM64X e ARM64EC, insieme alla possibilità di eseguire i binari Windows esistenti sui sistemi ARM64 e il supporto iniziale per la creazione di Wine per l’architettura ARM64EC.

Wine 9.0 offre una nuova interfaccia di emulazione x86 a 32 bit. Prevede poi una modalità WoW64 che supporta l’esecuzione di app a 32 bit sulle versioni macOS che non supportano i processi Unix a 32 bit. Inoltre, è stato aggiunto il supporto per mappe di azioni DirectInput. Ciò migliora la compatibilità con molti vecchi videogiochi che associano gli input del controller alle azioni di gioco. Infine, il kernel è stato aggiornato per supportare la randomizzazione del layout dello spazio degli indirizzi (ASLR) per i moderni file binari PE. Wine 9.0 aggiunge anche il supporto per le smart card, e per le chiavi Diffie-Hellman in BCrypt. Implementa poi il pacchetto di sicurezza Negotiate, aggiunge il supporto per le notifiche di modifica dell’interfaccia di rete e corregge molti bug. Per conoscere tutte le novità è possibile consultare il sito ufficiale di Wine.