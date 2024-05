Il segmento dell’AI è attualmente da pochi nomi, come OpenAI, Google e Microsoft, ma la verità è che è possibile utilizzare strumenti basati sull’intelligenza artificiale anche su piattaforme non legate alle tre aziende appena citate. Un esempio è X, il social di proprietà di Elon Musk. Quello che ancora oggi in tanti chiamano Twitter mette infatti Grok a disposizione degli utenti premium (quindi con un abbonamento), un tool che è stato appena aggiornato con una interessante novità.

L’update riguarda la funzione Stories on X ed è stato annunciato in via ufficiale dall’account X Engineering con tanto di immagini al seguito che rendono meglio l’idea. Questa feature, a cui è possibile accedere tramite il tab Esplora, è in grado di generare degli articoli sugli argomenti di maggior tendenza basandosi sui post pubblicati su quella che una volta veniva chiamata la “piattaforma dei cinguettii”. L’esempio riportato riguarda un brano musicale di Kendrick Lamar che ha spopolato su Spotify, ma l’AI di X può occuparsi di praticamente qualsiasi argomento.

👀 Now available: Stories on X, powered by Grok AI 👀

See what the world is talking about with Stories on X, curated by @grok. now available for Premium subscribers in the Explore tab!

web & iOS only for now– let us know your feedback pic.twitter.com/Iv6zk9WugU

— Engineering (@XEng) May 3, 2024