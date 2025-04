X, introduce una novità che sarà apprezzata non poco dai creator che lavorano con contenuti video: stiamo parlando del supporto ai filmati in 4K.

Questa opportunità, inizialmente riservata solo a un gruppo selezionato di creatori di contenuti, pone la piattaforma di Elon Musk in diretta concorrenza con YouTube e Vimeo.

L’aggiornamento, presentato attraverso gli account ufficiali della piattaforma, rappresenta una svolta significativa per la gestione dei video su X. Fino ad oggi, gli abbonati premium avevano la possibilità di caricare filmati con una risoluzione massima di 1080p, dimensioni fino a 8 GB e una durata non superiore a tre ore.

Supporto ai video 4K e non solo: X si prepara a sfidare YouTube?

Questa evoluzione non è un caso isolato e rientra in una nuova filosofia adottata da X, che ha dimostrato di avere particolarmente a cuore i contenuti audiovisivi.

Nel dicembre 2022, il limite di durata per i video è stato portato a un’ora, esteso successivamente a due ore nel maggio 2023. Con il supporto ai video 4K, la piattaforma dimostra un chiaro impegno verso la qualità, puntando a consolidarsi come un hub per contenuti di valore.

Parallelamente, la piattaforma ha lanciato all’inizio del 2025 un feed dedicato ai contenuti verticali, accessibile direttamente dalla homepage mobile. Questa novità rappresenta una strategia per attrarre utenti alla ricerca di alternative a TikTok, specialmente in un contesto in cui il futuro della piattaforma cinese negli Stati Uniti è a dir poco incerto.

La concorrenza, tuttavia, rimane agguerrita. Piattaforme consolidate come i già citati YouTube e Vimeo offrono strumenti avanzati e una base di utenti consolidata, rendendo la sfida particolarmente impegnativa per X.

Nonostante ciò, la strategia di puntare su funzionalità innovative e sul coinvolgimento dei creator potrebbe rivelarsi vincente, soprattutto se supportata da altri miglioramenti mirati. La chiave del successo risiederà nella capacità di soddisfare le aspettative di una community sempre più esigente e di competere con colossi già affermati in questo settore.