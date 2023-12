X permetterà di condividere i post della community con i follower

X, il social precedentemente conosciuto come Twitter, sta lanciando una nuova opzione che consente agli utenti di condividere i post della propria community con tutti i follower. La funzionalità è stata annunciata da Dongwook, ingegnere presso X, con un post sulla piattaforma. Questa novità sarà inizialmente disponibile soltanto per gli utenti su iOS, ma presto dovrebbe anche essere rilasciata per la versione web della piattaforma e su Android. Gli utenti che desiderano trasmettere un post della community possono selezionare l’opzione “Invia anche ai follower” durante la pubblicazione del messaggio nella community. Naturalmente, il post sarà visibile anche sul profilo dell’autore.

Hello friends! We just released a new feature in the latest iOS update.

When you post to a community, you can now also ‘share the post with your followers’. Community post will be broadcasted to your followers and visible in your profile.

Coming soon to Web and Android. pic.twitter.com/qs8kp4LL9q

— Dongwook (@DongWookChung2) December 5, 2023