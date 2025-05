La piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, ha annunciato la sospensione temporanea della funzione di invio di messaggi criptati, lasciando un vuoto significativo per gli utenti preoccupati per la propria privacy.

La decisione, comunicata tramite un aggiornamento ufficiale del social network, parla di una sorta di “messa a punto” della funzione, che dunque sembra destinata a tornare disponibile. Nel frattempo, gli utenti potranno continuare a consultare le conversazioni criptate esistenti, ma non sarà possibile inviare nuovi messaggi protetti fino a nuova comunicazione.

Questa funzione, introdotta in modalità sperimentale, era disponibile solo per utenti verificati connessi reciprocamente o che avessero accettato messaggi diretti in precedenza. Tuttavia, aveva alcune limitazioni significative: non includeva i messaggi di gruppo, i contenuti multimediali o i metadati delle conversazioni, elementi che hanno ridotto il suo impatto complessivo.

Sospensione messaggi criptati e non solo: momento critico per X

Questa interruzione arriva in un momento critico per X, che sta affrontando una serie di sfide tecniche. Recentemente, l’incendio in un data center dell’Oregon ha causato un’interruzione globale del servizio, con ripercussioni su varie funzioni, inclusa la posta in-app. Alcuni problemi tecnici sembrano persistere, come indicato nella pagina degli sviluppatori della piattaforma. Nonostante ciò, la compagnia sembra determinata a rafforzare la propria infrastruttura tecnologica e la sicurezza.

Un altro aspetto interessante riguarda le speculazioni sul lancio di una nuova piattaforma chiamata XChat. Secondo indiscrezioni, questa potrebbe includere funzionalità avanzate come conversazioni criptate e chat protette da PIN. Immagini trapelate suggeriscono che questo nuovo servizio rappresenterà un passo avanti significativo nel panorama della comunicazione sicura, offrendo soluzioni innovative che potrebbero colmare le lacune attuali di X.

Il tempismo della sospensione solleva interrogativi, specialmente considerando le crescenti preoccupazioni globali sulla privacy online. Con l’aumento delle minacce digitali, la necessità di strumenti sicuri e affidabili per la comunicazione è più urgente che mai. La mossa di X potrebbe essere interpretata come un tentativo di ristrutturare le sue offerte per affrontare meglio queste sfide, anche se temporaneamente priva gli utenti di una funzione chiave.