Il 25 maggio 2025, un blackout globale ha colpito la piattaforma X (ex Twitter), lasciando milioni di utenti senza accesso per circa tre ore. L’origine del problema risale a un incendio verificatosi tre giorni prima in un data center situato in Oregon.

L’incidente ha causato denso fumo ma fortunatamente nessun ferito. Tuttavia, l’evento ha messo in luce gravi vulnerabilità infrastrutturali della piattaforma. Secondo quanto riportato da Downdetector, il culmine dei problemi operativi si è registrato il 25 maggio nel pomeriggio italiano, con la piattaforma che è tornata operativa solo diverse ore dopo.

Incidenti in data center X e non solo: Musk sotto pressione

Elon Musk, CEO di X, ha ammesso pubblicamente le difficoltà in un post, dichiarando: “Sono tornato a lavorare 24/7, dormendo in sale conferenze, server e fabbriche“. Questa dichiarazione evidenzia la pressione crescente su Musk, già impegnato nella gestione di altre aziende come xAI, Tesla e SpaceX, oltre ai suoi impegni con il governo americano. La crisi arriva in un momento particolarmente delicato per Musk, con Tesla che ha registrato un calo del 71% degli utili nel primo trimestre del 2025.

Questo evento ha acceso i riflettori sulle carenze delle infrastrutture digitali. Gli esperti sottolineano come un singolo data center possa rappresentare un punto critico per la continuità operativa di una piattaforma globale come X, così come di qualunque altra piattaforma social di grandi dimensioni. In contesti di questo tipo, un incidente di piccole-medie dimensioni può causare disagi a milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

Nel contesto di questa crisi, emerge la necessità di bilanciare l’innovazione tecnologica con una gestione operativa efficace. Per Musk, il futuro richiederà non solo investimenti tecnologici ma anche una leadership focalizzata sulla sostenibilità e sulla gestione delle crisi. Con l’aumento delle aspettative e delle pressioni, la capacità di affrontare sfide complesse sarà cruciale per il successo a lungo termine delle sue imprese.