X vuol fare pagare i nuovi utenti per poter pubblicare contenuti

X, piattaforma una volta nota come Twitter, deve fare costantemente i conti con una miriade di bot. Per trovare una soluzione a tale fenomeno, Elon Musk sembra avere un piano che non piacerà agli utenti.

Secondo quanto riportato dal profilo X Updates Radar nella giornata di ieri, il social sta pensando a una piccola somma di denaro che i nuovi utenti dovranno pagare per poter utilizzare la piattaforma. A confermare tutto ciò è stato proprio l’imprenditore di origini sudafricane, questo piccolo pagamento sarebbe l’unico modo concreto per scoraggiare il proliferare dei bot.

Stando a quanto dichiarato da Musk in un ulteriore tweet, i nuovi utenti dovrebbero pagare tale tariffa per i primi tre mesi, con poi pieno accesso a X senza ulteriori costi.

D’altro canto, un test simile è già stato effettuato in alcuni specifici territori (come Filippine e Nuova Zelanda) in cui, a partire da ottobre, per aprire un account è necessario pagare un dollaro.

Elon expands on the need for the fee for new users. https://t.co/DcjCmQ2zwX pic.twitter.com/gxWVCmOSUt — X Daily News (@xDaily) April 15, 2024

X a pagamento per i nuovi utenti: una soluzione davvero efficace?

Le intenzioni di Musk, come prevedibile, hanno sollevato diverse critiche. Per molti infatti sembra assurdo come uno dei maggiori personaggi a livello mondiale nel contesto dell’Intelligenza Artificiale e della robotica, non sia in grado di arginare un fenomeno come quello dei bot.

In passato X ha cercato di porre rimedio a tale problema adottando una formula di sottoscrizioni a pagamento che, però, è stato a sua volta sfruttato da malintenzionati per diffondere truffe e altre attività illecite sulla piattaforma.

Negli ultimi mesi X non sta vivendo un periodo particolarmente florido. Giusto qualche giorno fa abbiamo parlato di come siano stati segnalati casi in cui il social network è stato sfruttato nel contesto di attacchi phishing. Andando indietro di qualche giorno, invece, ha fatto discutere la politica della piattaforma per quanto riguarda una pioggia di shadowban immotivati.