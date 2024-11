Xfce 4.20 Pre1: pre-release pubblicata per i test

Nelle scorse ore è stata svelata la prima versione di Xfce 4.20 Pre1, che consente agli utenti e agli sviluppatori di testare la prossima release e di verificare eventuali problemi di compatibilità. Questa versione anche segna il feature freeze per Xfce 4.20. Ciò significa che non ne saranno aggiunte di nuove ai componenti principali fino alla release finale, prevista per il 15 dicembre. Inoltre, non saranno introdotte nuove stringhe, il che consentirà ai traduttori di avere abbastanza tempo per tradurre completamente tutti i componenti. Per coloro che sono impazienti di tuffarsi, Xfce 4.20 Pre1 include tutti i componenti principali. Inoltre, i tarball corrispondenti sono già disponibili per il download. I primi utenti possono scegliere di scaricare i tarball individuali o prendere un pacchetto combinato contenente tutto ciò di cui hanno bisogno. Tuttavia, gli utenti occasionali potrebbero preferire attendere i pacchetti di sviluppo specifici della distribuzione.

Xfce 4.20 Pre1: la roadmap in vista del rilascio ufficiale

Il programma di rilascio di Xfce 4.20 include diverse date chiave. Il prossimo 1° dicembre verrà rilasciato Pre2, che porterà un blocco del codice. Ciò significa che saranno consentiti solo bugfix e aggiornamenti critici. A seconda delle esigenze del team di rilascio, un rilascio Pre3 opzionale è impostato per il 15 dicembre. Il rilascio finale è programmato per avvenire intorno al 15 dicembre (o il 29 dicembre se si utilizza Pre3).

Come per le release precedenti, il team di Xfce invita la community a contribuire con sfondi per Xfce 4.20 Prep 1. L’obiettivo è creare un nuovo, entusiasmante sfondo predefinito che incarni lo spirito di Xfce e tutti nella community possono votare i loro design preferiti. I criteri per gli sfondi sono semplici. Ogni proposta deve essere una grafica vettoriale raffigurante l’iconico mouse Xfce insieme ad alcune forme creative. Deve anche essere un lavoro originale del collaboratore e concesso in licenza con licenza Creative Commons BY-SA 4.0. La scadenza per l’invio è il 15 novembre, lasciando due settimane per la votazione della community e l’integrazione finale prima del rilascio di Pre2.