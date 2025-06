Xiaomi annuncia i suoi primi occhiali smart con AI

Xiaomi ha annunciato il lancio dei suoi nuovi occhiali smart, presentati durante l’evento “Human x Car x Home”. Dotati di intelligenza artificiale, questi occhiali rappresentano una sfida diretta ai Ray-Ban Meta, con un prezzo di partenza competitivo di 1.999 yuan (circa 278 dollari).

Occhiali Smart Xiaomi: come sono fatti

Dotati di una fotocamera ultra-wide da 12 megapixel, un’autonomia di 8,6 ore e una ricarica completa in soli 45 minuti, gli occhiali AI di Xiaomi segnano l’ingresso ufficiale del gigante tecnologico cinese in un settore in rapida espansione.

Grazie al chip Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, gli occhiali offrono prestazioni superiori rispetto ai principali concorrenti, vantando un’autonomia doppia rispetto ai modelli Ray-Ban Meta. Durante la presentazione, Lei Jun, CEO e co-fondatore di Xiaomi, ha sottolineato come la combinazione di tecnologie avanzate e facilità d’uso possa rappresentare un punto di forza significativo per il prodotto.

Tra le funzionalità innovative spiccano la capacità di registrazione video in prima persona, il riconoscimento vocale e la traduzione in tempo reale. Inoltre, l’assistente virtuale XiaoAI consente agli utenti di controllare il dispositivo tramite comandi vocali, scattare foto, identificare oggetti nell’ambiente circostante e persino effettuare pagamenti attraverso la scansione di codici QR.

Li vedremo in Europa?

L’approccio di Xiaomi, che combina tecnologie all’avanguardia a un prezzo accessibile, sembra studiato per conquistare una fetta importante di un mercato finora dominato da pochi attori. L’autonomia migliorata, le funzionalità di AI integrate e il design user-friendly rendono questi occhiali un’opzione allettante per i consumatori.

Nessuno sa, però, se questi occhiali smart di Xiaomi arriveranno in Europa, quando e, eventualmente, a quale prezzo. Non tutti i dispositivi lanciati in Cina, infatti, poi arrivano nel vecchio continente per una marea di possibili ragioni: dalle certificazioni alle normative sulla privacy.

Il lancio degli occhiali smart si inserisce in una strategia di diversificazione più ampia. Durante lo stesso evento, Xiaomi ha presentato anche il suo ultimo smartphone pieghevole e il suo primo SUV, dimostrando l’ambizione di espandersi in settori diversi, dall’elettronica di consumo all’automotive. Questa strategia evidenzia la volontà dell’azienda di non limitarsi a seguire i trend di mercato, ma di stabilire nuovi standard nel settore tecnologico.

La combinazione di intelligenza artificiale, autonomia e versatilità potrebbe rappresentare un punto di svolta per Xiaomi, posizionandola come un attore chiave nel panorama degli accessori intelligenti. Il focus sull’innovazione e sull’integrazione di tecnologie avanzate in prodotti accessibili al grande pubblico riflette l’obiettivo dell’azienda di rendere la tecnologia di fascia alta disponibile a tutti.