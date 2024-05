La presentazione del nuovo iPad Pro M4 è stata parzialmente rovinata dallo spot Crush realizzato per l’occasione. Nel distruttivo video si vede una pressa mandare in mille pezzi gli strumenti che ogni giorno utilizzano artisti come pittori, scrittori e musicisti, un qualcosa che non è piaciuto ai più e che ha spinto l’azienda di Cupertino a chiedere scusa pubblicamente e a bloccare la sua messa in onda in TV.

Samsung ha colto subito l’occasione per pungere la rivale storica e, allo stesso tempo, cercare di spostare l’attenzione sul suo tablet top di gamma, il Galaxy Tab S9. Missione riuscita? Difficile dirlo, perché anche in questo caso sono arrivate critiche, soprattutto per la mancanza di creatività da parte del colosso sudcoreano.

Criticato ma di ispirazione: Xiaomi guarda ancora una volta in casa Apple

E a proposito di mancanza di creatività, c’è un’altra azienda che ha pensato di approfittare di questo argomento che, nel bene e nel male, è di tendenza. Si tratta di Xiaomi, società che da anni ormai prende spunto dal gigante di Cupertino, sia in termini di hardware che di software. Un esempio recente è il sistema operativo HyperOS, che in molti punti ricorda iOS.

Tornando allo spot Crush, dove fotocamere, strumenti musicali, vernici, libri e sculture vengono distrutti dalla pressa (ma il concetto è che vengono tutti racchiusi nel nuovo tablet made-in-Cupertino), questo è stato ripreso proprio da Xiaomi in una clip promozionale per l’imminente lancio dello Xiaomi 14 Civi in India, che è una sorta di rebranding del 14 Pro venduto in Cina.



Il video in questione non prende in giro Apple né i suoi utenti, ma sembra più che altro una copia dello spot sotto accusa (anche l’attore Hugh Grant si è esposto in merito) senza però il particolare della “distruzione”. Per evitare le stesse critiche, certo, ma che stanno comunque arrivando per un altro ovvio motivo.