Tra le varie soluzioni per rendere moderno un televisore che smart non è, c’è anche il Mi TV Stick di Xiaomi. Il dongle HDMI del colosso cinese si basa su Android TV e mette a disposizione dell’utente un’interfaccia semplice da utilizzare e, ovviamente, tutte le principali piattaforme per godersi contenuti in streaming, come Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+ e via dicendo.

L’accessorio di Xiaomi (che volendo è utilizzabile anche con un monitor), oggi costa meno del previsto grazie allo sconto eBay del 22%: solo 39,99€, spedizione compresa.

L’articolo è venduto da fabio_store, venditore professionale con 100% di feedback positivi.

Il Mi TV Stick Full HD di Xiaomi è un dispositivo compatto e leggero. È realizzato in plastica nera con una finitura opaca. Sul lato posteriore sono presenti l’ingresso HDMI, l’ingresso micro USB per l’alimentazione e il tasto di accensione. Il dispositivo si collega alla rete domestica tramite Wi-Fi e supporta anche il Bluetooth 5.0 per la connessione di dispositivi esterni, come cuffie o altoparlanti.

Il sistema operativo del dongle è Android TV 9.0 e offre un’ampia gamma di app e servizi, tra cui Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify e molti altri. Il pacchetto di applicazioni è comunque sempre aggiornabile tramite il Play Store di Google.

Il dispositivo dell’azienda cinese supporta una serie di funzionalità intelligenti, tra cui Chromecast (per trasmettere video, musica e altri contenuti da smartphone e tablet), Google Assistant (per utilizzare l’assistente vocale di Big G) e la ricerca tramite comando vocale.

Ben realizzato è anche il telecomando: compatto e con i pulsanti per muoversi rapidamente tra una sezione e l’altra. In alto c’è il tasto per utilizzare Google Assistant, in basso invece quelli per aprire le app Netflix e Prime Video in un attimo.

