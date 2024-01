Xiaomi Redmi 13C con display a 90Hz: su eBay c'è odore di affare

Pur essendo uno smartphone entry-level (dunque dal prezzo accessibile e dalle specifiche tecniche di discreto livello), lo Xiaomi Redmi 13C non può passare inosservato. Oggi più che mai, dato che costa solo 148€ su eBay grazie allo sconto immediato del 18%. Qualche esempio? Display con refresh rate a 90Hz e tripla fotocamera da 50 megapixel con AI.

Non bisogna farsi ingannare dal prezzo, lo Xiaomi Redmi 13C è uno smartphone Android davvero interessante

Il design dello Xiaomi Redmi 13C non è particolarmente ispirato, è infatti molto simile a quello di altri smartphone in commercio. In ogni caso, è un look pulito ed essenziale, reso particolare (per quanto possibile) dal modulo fotografico sul retro.

La parte frontale del dispositivo è il suo punto di forza. È dominata da un display da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e frequenza d’aggiornamento di 90Hz. Questo si traduce in un’esperienza visiva certamente più fluida e, più in generale, godibile.

In termini di prestazioni, lo smartphone arriva con un processore MediaTek Helio G85 octa-core, nelle cui operazioni è ben supportato da 8GB di RAM e 128GB di archiviazione. Siamo dunque ben oltre rispetto ai requisiti minimi per le attività quotidiane di base. Insomma, questo dispositivo non è solo per navigazione web e streaming, ma può regalare soddisfazioni anche in altri ambiti.

A proposito della fotocamera, sul retro c’è un triplo sensore. Quello principale è da 50 megapixel e può contare sull’aiuto dell’intelligenza artificiale per foto e video di buona qualità. Per ricordi personali ma anche per contenuti da caricare su Instagram, TikTok e simili, va benissimo.

Si segnalano poi il lettore d’impronte digitali, la batteria da 5000mAh, il modulo NFC e – ovviamente – Wi-Fi e Bluetooth. Tutto questo a soli 148 euro, spedizione compresa.

