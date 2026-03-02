Xiaomi rilancia la fotografia mobile con 17 Ultra e accessori Leica

Alla vigilia del Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, Xiaomi ha presentato una nuova generazione di dispositivi che spaziano dalla telefonia premium agli accessori smart, puntando con decisione su fotografia computazionale, autonomia energetica e integrazione tra piattaforme. La strategia non nasce dal nulla: negli ultimi anni il produttore ha consolidato la propria presenza nella fascia alta del mercato europeo, dove nel 2024 ha superato il 15% di quota nelle spedizioni di smartphone. La nuova linea, guidata dal modello Xiaomi 17 Ultra sviluppato in collaborazione con Leica, si inserisce in una tendenza di lungo periodo che vede l’evoluzione dei sensori fotografici e dei chipset mobile avvicinarsi alle prestazioni delle fotocamere compatte e mirrorless.

Collaborazione con Leica e architettura fotografica avanzata

Il cuore dell’offerta è lo Xiaomi 17 Ultra, uno smartphone progettato con il contributo diretto di Leica per ottiche e profili colore.

Il comparto principale utilizza un sensore da 50 megapixel con apertura f/1.67 e formato da un pollice, dimensione che consente una superficie fotosensibile più ampia rispetto ai sensori tradizionali da smartphone.

L’elemento distintivo è però il modulo teleobiettivo da 200 megapixel con lunghezza focale variabile equivalente tra 75 mm e 100 mm, che permette uno zoom ottico continuo tra 3,2x e 4,3x senza ricorrere a ritagli digitali. A completare la configurazione c’è una camera ultragrandangolare da 50 MP con apertura f/2.2, pensata per ridurre la distorsione ai bordi.

L’integrazione con Leica non si limita all’hardware. Xiaomi ha sviluppato filtri e profili cromatici basati su modelli iconici come Leica M9 e M3, disponibili anche in una modalità software denominata Leica Essential Mode.

Tale modalità modifica pipeline di elaborazione dell’immagine, riducendo interventi di sharpening e saturazione tipici dei telefoni per restituire una resa più vicina alla fotografia analogica.

Edizione speciale Leica e controlli fisici

Per celebrare il centenario del marchio tedesco, Xiaomi ha realizzato una versione speciale dello smartphone con corpo in lega di alluminio anodizzato al nichel e un’interfaccia utente tematizzata.

La caratteristica più distintiva è la presenza di una ghiera rotante fisica che replica il comportamento di una lente zoom tradizionale, migliorando il controllo manuale dello scatto.

L’integrazione tra componenti meccaniche e software consente di variare la lunghezza focale in tempo reale mantenendo stabilizzazione e messa a fuoco continua.

Specifiche tecniche e piattaforma hardware

Il dispositivo è basato sul chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 di Qualcomm, già adottato nella serie Galaxy S26, costruito con processo produttivo avanzato e dotato di CPU e GPU ottimizzate per carichi di lavoro legati all’intelligenza artificiale e all’elaborazione fotografica.

Il display è un pannello Xiaomi HyperRGB OLED da 6,9 pollici protetto da Shield Glass 3.0, una soluzione proprietaria che promette maggiore resistenza agli urti.

L’autonomia è affidata a una batteria da 6.000 mAh, che nella variante cinese sale a 6.800 mAh. La ricarica supporta standard USB PD-PPS a 90 W via cavo e tecnologia wireless proprietaria HyperCharge fino a 50 W, riducendo significativamente i tempi di rifornimento energetico. Il modello Xiaomi 17 standard adotta una batteria da 6.330 mAh con ricarica cablata a 100 W.

Accessori fotografici modulari

Per ampliare l’esperienza fotografica, Xiaomi introduce due moduli opzionali collegabili allo smartphone. Il kit base, denominato 17 Ultra Photography Kit, si connette via Bluetooth e integra un pulsante di scatto a due stadi e controlli video dedicati.

La versione avanzata, Photography Kit Pro, utilizza una connessione USB-C diretta, include una batteria integrata da 2.000 mAh e un sistema di controlli più completo con ghiera zoom e pulsante di scatto rimovibile.

L’interfaccia hardware abilita anche una modalità di acquisizione rapida chiamata Fastshot, ottimizzata per ridurre il tempo tra apertura della fotocamera e scatto.

Espansione della gamma: scooter, tracker, wearable e power bank ultrasottile

Oltre agli smartphone, l’azienda ha presentato una serie di dispositivi destinati alla mobilità e alla produttività personale.

Il monopattino Electric Scooter 6 Ultra eroga una potenza di picco di 1.200 W, monta pneumatici all-terrain da 12 pollici e offre un’autonomia dichiarata di 75 km, con freni a disco su entrambe le ruote e display TFT da 3 pollici per la telemetria di bordo.

Nel campo della localizzazione, il nuovo Xiaomi Smart Tag è compatibile sia con la rete Apple Find My (Dov’è) sia con l’infrastruttura Android Find Hub. Il dispositivo pesa 10 grammi, utilizza una batteria a bottone con durata superiore a un anno e supporta la riproduzione remota di suoni per facilitare il ritrovamento di oggetti smarriti.

Tra gli accessori spicca un power bank ultrasottile da 5.000 mAh spesso appena 6 mm e dal peso di 98 grammi. Il dispositivo supporta ricarica cablata fino a 22,5 W e ricarica wireless magnetica fino a 15 W, risultando compatibile con smartphone dotati di sistemi di aggancio magnetico, inclusi modelli iPhone.

Focus sul nuovo Xiaomi Smart Tag

Xiaomi entra per la prima volta nel segmento tracker con il suo Smart Tag, un dispositivo pensato per offrire un’alternativa economica ai prodotti già consolidati. Il contesto è quello di un mercato in crescita, in cui milioni di smartphone fungono da nodi passivi per segnalare la posizione di oggetti smarriti, ampliando la copertura ben oltre il raggio d’azione del Bluetooth tradizionale.

Il design del Xiaomi Tag adotta una forma allungata che si discosta dal classico disco piatto dei tracker concorrenti. La scelta non è puramente estetica: su una delle estremità è integrato un anello metallico che consente l’aggancio diretto a portachiavi, zaini o moschettoni senza ricorrere a custodie aggiuntive. Questa soluzione riduce gli accessori necessari e migliora la praticità nell’uso quotidiano, specialmente per oggetti che richiedono un fissaggio immediato.

Come detto, il dispositivo compatibile sia con la rete Apple Find My sia con Google Find Hub, ma l’utente deve scegliere una sola piattaforma durante la configurazione iniziale. La selezione determina il protocollo di comunicazione utilizzato e la modalità con cui il tag invia in modo cifrato la propria posizione tramite dispositivi di terzi presenti nelle vicinanze. L’integrazione con due infrastrutture distinte amplia la versatilità del prodotto, permettendo l’utilizzo sia con dispositivi iOS sia con smartphone Android senza dover cambiare hardware.

A differenza di alcune soluzioni concorrenti, il dispositivo non include il supporto alla tecnologia Ultra Wideband (UWB), che permette una localizzazione di precisione a pochi centimetri attraverso misurazioni di tempo di volo del segnale. L’assenza di UWB implica che, una volta nelle vicinanze dell’oggetto, l’utente debba affidarsi a segnali acustici emessi dal tracker per individuarlo. L’approccio mantiene i costi contenuti ma riduce la precisione nel tracciamento a corto raggio.

Wearable e audio: Watch 5 e Buds 8 Pro

La nuova generazione di smartwatch Xiaomi Watch 5 integra una batteria da 930 mAh con autonomia fino a sei giorni e un display AMOLED rotondo da 1,54 pollici.

Il dispositivo supporta gesture per la gestione delle chiamate e produce report sanitari in 60 secondi combinando parametri come frequenza cardiaca, SpO₂, stress e qualità del sonno.

In ambito audio, gli auricolari Redmi Buds 8 Pro offrono cancellazione attiva del rumore e un’autonomia complessiva fino a 33 ore.

Prezzi e disponibilità in Europa

Xiaomi ha annunciato la distribuzione dei nuovi prodotti in Unione Europea e Regno Unito.

Il modello Xiaomi 17 parte da 999 euro, mentre lo Xiaomi 17 Ultra ha un prezzo iniziale di 1.499 euro. L’edizione Leica con 16 GB di RAM e 1 TB di storage arriva a 1.999 euro.

Gli accessori fotografici sono proposti rispettivamente a 99,99 euro e 199,99 euro. Il resto della gamma copre fasce di prezzo più ampie, con il monopattino da 329,99 a 799,99 euro e il tracker venduto a partire da 14,90 euro.

Credit immagini nell’articolo: Xiaomi