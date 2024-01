Lo Xiaomi Watch S1 con display AMOLED è un AFFARE (-40%)

Potrebbe essere un errore di prezzo. Oppure una sconto tanto inaspettato quanto clamoroso. In ogni caso, non c’è tempo da perdere: bisogna approfittare subito dello sconto del 40% proposto da Amazon sullo Xiaomi Watch S1, smartwatch con display vetro zaffiro AMOLED da 1,43″ e tutte quella feature per monitorare sia il fitness che il benessere.

Tecnologia e stile con lo Xiaomi Watch S1: lo smartwatch oggi è quasi a metà prezzo

Lanciato sul mercato nel 2023, lo Xiaomi Watch S1 vanta un design classico (cassa in acciaio inossidabile nero e cinturino in pelle) e un prezzo, oggi, davvero allettante. L’indossabile è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici (con rivestimento in vetro zaffiro resistente ai graffi) con una risoluzione di 460 x 460 pixel e frequenza d’aggiornamento di 60Hz.

Il cuore pulsante dello smartwatch è il processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Questo è supportato nelle operazioni da 1GB di RAM, 8GB di spazio di archiviazione e da una batteria da 470 mAh che offre fino a 12 giorni di autonomia con una sola carica. Il dispositivo, ovviamente, è resistente all’acqua (fino a 5 ATM).

In qualità di dispositivo smart, lo Xiaomi Watch S1 è dotato di una vasta gamma di funzioni per monitorare fitness e benessere. Supporta oltre 117 modalità di allenamento, tra cui corsa, ciclismo, nuoto, yoga e altro ancora. È inoltre in grado di monitorare il battito cardiaco, il livello di ossigeno nel sangue, la qualità del sonno e lo stress.

Il device del colosso cinese è compatibile con gli smartphone Android (6.0 e versioni successive) e iOS (10 e versioni successive) e può essere utilizzato, oltre che – banalmente – per ricevere notifiche, anche per controllare la musica e la fotocamera dello smartphone con cui è abbinato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.