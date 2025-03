YouTube ancora contro gli Adblock: ecco il banner che blocca i video

YouTube ha riacceso la battaglia contro i blocchi pubblicitari. Negli ultimi giorni, molti utenti hanno segnalato il ritorno del classico avviso che invita a disattivare l’adblock per continuare la visione dei video. Un messaggio piuttosto diretto, già visto in passato, ma ora ancora più diffuso: “Sembra che tu stia utilizzando un blocco pubblicitario. La riproduzione è bloccata finché non disattivi l’adblock o non inserisci YouTube nella lista delle eccezioni”.

Il messaggio non lascia molto spazio di manovra. Le opzioni sono due: accettare gli annunci pubblicitari oppure passare a YouTube Premium, l’abbonamento mensile da circa 12 euro che promette un’esperienza senza pubblicità, supportando al tempo stesso i creatori di contenuti. Una scelta che Google continua a definire “l’unica alternativa legittima” per chi desidera guardare video senza interruzioni pubblicitarie.

Il banner anti-adblock colpisce anche su Opera GX e Firefox

Questa nuova ondata di notifiche ha iniziato a farsi notare soprattutto su Opera GX, il browser pensato per il mondo gaming, dove anche con l’estensione uBlock Origin attiva il messaggio viene comunque visualizzato. E il fenomeno non si limita a Opera: anche diversi utenti Firefox hanno segnalato difficoltà nel rimuovere il banner, persino dopo aver temporaneamente disattivato il blocco pubblicitario.

Alcuni utenti su Chrome riportano addirittura un rallentamento delle prestazioni se uBlock Origin è attivo. Tuttavia, non mancano i casi in cui la situazione sembra ancora sotto controllo: diverse configurazioni di Firefox, infatti, riescono a evitare l’avviso e continuano a riprodurre i video normalmente. Almeno per ora.

Il nodo di fondo: Manifest V3

Dietro le quinte, intanto, Google sta proseguendo nella transizione verso Manifest V3, il nuovo standard per le estensioni di Chrome che potrebbe ridurre drasticamente l’efficacia di strumenti come uBlock Origin. La mossa non è passata inosservata tra gli utenti, che vedono in questa scelta una strategia per limitare l’uso di adblock e incentivare l’abbonamento Premium.

La partita tra YouTube e i blocchi pubblicitari, insomma, è tutt’altro che chiusa. E per molti spettatori, soprattutto quelli più attenti alla privacy e al controllo sull’esperienza di navigazione, la sensazione è che le opzioni si stiano restringendo.