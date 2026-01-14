YouTube aumenta la protezione per i minori: arriva il timer per gli Shorts

In un recente aggiornamento pubblicato sul blog ufficiale della piattaforma, Jennifer Flannery O’Connor, Vice Presidente della gestione dei prodotti di YouTube, ha annunciato una serie di nuove funzionalità progettate per rafforzare la sicurezza e il benessere dei più giovani.

La strategia di fondo è volta non a escludere i ragazzi dal mondo digitale, ma a proteggerli attivamente al suo interno attraverso strumenti avanzati di gestione del tempo e della qualità dei contenuti.

Questi cambiamenti mirano a rispondere direttamente alle richieste di genitori ed esperti, che da tempo invocano controlli più efficaci per insegnare ai minori come consumare contenuti in modo responsabile e sicuro.

Parental Control: novità su YouTube

Il rinnovamento dell’ecosistema di YouTube per i minori si basa sulla necessità di offrire un’esperienza su misura per ogni fascia d’età, rendendo la gestione degli account familiari molto più fluida e intuitiva. Una delle innovazioni principali riguarda la facilità di accesso e configurazione: nelle prossime settimane verrà introdotta un’esperienza di registrazione aggiornata che permetterà ai genitori di creare nuovi account per i figli e di passare rapidamente da un profilo all’altro all’interno della stessa applicazione mobile.

Questo sistema è stato pensato per garantire che ogni membro della famiglia possa visualizzare solo i contenuti adatti alla propria età, con raccomandazioni pertinenti e impostazioni di sicurezza predefinite.

Oltre alla gestione tecnica degli account, YouTube ha investito significativamente nella definizione di ciò che costituisce un contenuto di alta qualità per gli adolescenti. In collaborazione con il proprio Comitato Consultivo per i Giovani e con istituzioni prestigiose come l’American Psychological Association e il Digital Wellness Lab del Boston Children’s Hospital, la piattaforma ha sviluppato nuove linee guida per i creatori.

Questi principi ora influenzano direttamente l’algoritmo di raccomandazione, privilegiando video educativi provenienti da canali come Khan Academy e TED-Ed, riducendo al contempo la visibilità di contenuti considerati di bassa qualità per un pubblico giovane. Per le famiglie che utilizzano account supervisionati, sarà inoltre possibile impostare promemoria personalizzati per fare una pausa o per andare a dormire, estendendo le protezioni già esistenti per il benessere digitale.

Meno Shorts per i minorenni

Il cuore dell’aggiornamento riguarda la gestione del tempo speso sui video brevi, un formato che ha guadagnato un’enorme popolarità tra i più giovani ma che richiede una maggiore attenzione per evitare un consumo eccessivo. YouTube ha introdotto un controllo specifico che permette ai genitori di stabilire con precisione quanto tempo i propri figli adolescenti possano dedicare allo scrolling degli Shorts.

Si tratta di una funzione che offre ai genitori la possibilità di modulare l’accesso ai contenuti in base alle necessità quotidiane della famiglia. Ad esempio, un genitore può decidere di limitare l’uso degli Shorts a sessanta minuti durante un lungo viaggio in auto, oppure può scegliere l’opzione più restrittiva impostando il timer a zero.

Questa possibilità di azzerare completamente la fruizione del feed degli Shorts è uno strumento potente per aiutare i ragazzi a rimanere concentrati su altre attività, come i compiti scolastici, eliminando le distrazioni digitali nei momenti critici della giornata.