YouTube cambia la sua homepage? Test per rivoluzionare il layout

YouTube sembra essere alle prese con alcuni interessanti test che hanno come obiettivo quello di modificare la sua homepage.

Secondo quanto riportato dal sito vidIQ attraverso il proprio account X, la nota piattaforma di streaming video starebbe effettuando alcuni esperimenti su un numero limitato di utenti. Stando a quanto emerso finora, si parla di un’interfaccia dell’homepage rinnovata all’insegna della pulizia, con tagli per quanto riguarda i conteggi delle visualizzazioni e le date di caricamento dei contenuti.

🚨BREAKING🚨 YouTube is testing a homepage without view counts and dates. pic.twitter.com/UQEobxSVaR — vidIQ (@vidIQ) October 28, 2024

Qual è il potenziale motivo che spinge verso questo cambiamento? Secondo molti questa piccola rivoluzione andrebbe a favorire youtuber e contenuti meno famosi, visto che l’utenza sembra attirata istintivamente dai video con maggiori visite. Nascondere le date di upload, sotto questo punto di vista, avrebbe invece poco senso: diversi contenuti fanno proprio leva sulla loro freschezza per attirare l’attenzione.

L’homepage di YouTube si rinnova e rinuncia ad alcune informazioni preziose sui video?

Tutti questi ragionamenti potrebbero essere superflui se YouTube, oltre al cambiamento del layout dell’homepage, andrà anche a modificare l’algoritmo che detta la logica con cui i video vengono proposti. A livello pratico, il test serve per saggiare l’opinione dell’utenza. Da quanto filtrato finora la prova sta offrendo risultati contrastanti, con utenti entusiasti e altri che hanno accolto negativamente le modifiche.

Va poi ricordato che YouTube sta lavorando anche in altri ambiti del proprio servizio. Negli scorsi giorni, per esempio, è stato presentato un nuovo miniplayer aggiornato, accolto più che positivamente dal pubblico. Non è esente da novità interessanti anche l’ambito YouTube Shorts, con la piattaforma che ha introdotto la possibilità di realizzare contenuti più lunghi.