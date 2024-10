YouTube presenta il suo nuovo ed entusiasmante miniplayer

Un nuovo miniplayer di YouTube sta apparendo negli ultimi giorni sugli smartphone di tutto il mondo.

Come segnalato dal sito 9to5Google, la novità dovrebbe interessare la versione 19.41.39 dell’app, anche se gli esperti sostengono che il meccanismo potrebbe essere basato più lato server che sotto il punto di vista del software locale.

Si tratta del primo grande cambiamento del design dell’app di YouTube dall’ormai lontano 2018. All’epoca la sostituzione della finestra picture-in-picture con una nuova minibar non aveva entusiasmato gran parte dell’utenza. A livello pratico, dopo l’annuncio del nuovo miniplayer per Android avvenuto la scorsa settimana, il nuovo design sta finalmente facendo capolino nei telefoni.

Il nuovo miniplayer di YouTube si sta dimostrando altamente personalizzabile

Una volta attivato, il nuovo miniplayer aggiornato andrà ad apparire quando un video viene ridotto a icona. A rendere questo nuovo design così accattivante è soprattutto le ampie possibilità di personalizzazione che offre.

L’utente può infatti spostare la finestra su uno qualsiasi dei quattro angoli dello schermo, allungando il miniplayer con un semplice doppio tocco o con un gesto pitch-out.

Per mantenere l’esperienza utente alla portata di tutti, sembra che YouTube abbia optato per non esagerare con i pulsanti disponibili, andando a ottimizzare il poco spazio disponibile. Si parla del minimo indispensabile, ovvero salto di 10 secondi nella riproduzione, pausa/play e un pulsante per chiudere la finestra.

Questa implementazione non è l’unica che caratterizza l’app. Così come annunciato in precedenza, l’app potrà finalmente vantare un timer di spegnimento, reso disponibile non solo per gli abbonati Premium ma anche per gli account gratuiti.

Qualche settimana fa, la piattaforma di streaming video ha invece presentato Ask, un chatbot IA in grado di rispondere a domande riguardo il contenuto di un determinato video.