YouTube: un chatbot IA per rispondere alle tue domande sui video

YouTube ha integrato una funzione, riservata agli abbonati Premium, che permette di porre domande su un video presente sulla piattaforma a un chatbot basato sull’Intelligenza Artificiale. In caso di dubbi o incomprensioni, è infatti possibile consultare lo stesso, ponendo domande testuali.

La funzionalità, al momento riservata per l’app Android, è alimentata con tutta probabilità da Google Gemini. Il chabot in questione sembra essere in grado di riassumere o ampliare qualunque aspetto di un contenuto, spiegandolo poi all’utente in modo chiaro e discorsivo.

La funzione è disponibile attraverso un’apposita scheda, presente nella sezione commenti, denominata Ask (ovvero Chiedi). Selezionando la stessa, l’utente avrà accesso a uno spazio per inviare messaggi testuali al chatbot.

Un chatbot IA per chiarire ogni dubbio riguardo i video presenti su YouTube

Lo strumento è stato ideato da YouTube per spiegare il significato dei video e chiarire eventuali dettagli poco chiari, oltre a consigliare altri contenuti simili per eventuali approfondimenti. La sua introduzione segue la nuova filosofia di Google, che sta insistendo nel rendere Gemini e gli strumenti derivati sempre più presenti nella vita dei suoi utenti, soprattutto per quanto concerne gli smartphone Android.

In questo senso, il chabot IA di YouTube è solo l’ultima di una lunga serie di iniziative. A tal proposito possiamo citare una soluzione proposta lo scorso agosto per aiutare gli YouTuber a creare contenuti sulla piattaforma. Qualche settimana prima, YouTube ha introdotto un nuovo sistema di ricerca dei brani, chiamato Ask for Music, sempre focalizzato su questa nuova e innovativa tecnologia.

Tutto ciò tenendo conto solo delle applicazioni di Gemini sulla piattaforma di streaming video e non nel più complesso contesto dell’ecosistema Google.