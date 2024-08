YouTube e Gemini testano una funzione per aiutare creator a ideare video

YouTube e Google Gemini stanno collaborando per testare una nuova funzione il cui fine è supportare i content creator attraverso l’Intelligenza Artificiale. Da quanto risulta, il nuovo strumento in fase di elaborazione dovrebbe stimolare la creatività per quanto concerne titoli, idee e miniature video.

Stiamo parlando di Brainstorm with Gemini, una funzionalità presentata attraverso un video pubblicato sul canale Creator Insider. A tal proposito, un portavoce di YouTube ha rilasciato una dichiarazione al sito TechCrunch, affermando come la nuova utility sarà disponibile per una sorta di test preliminare.

In questa fase, Brainstorm with Gemini sarà messo alla prova da un numero limitato di YouTuber, con YouTube che raccoglierà i vari feedback per capire se lo strumento può realmente fornire supporto agli stessi.

Brainstorm with Gemini e non solo: YouTube stimola la creatività dei creator con l’IA

Brainstorm with Gemini potrebbe fornire a YouTube un vantaggio rispetto ad altre piattaforme di streaming video, in quanto non esiste qualcosa di simile altrove, almeno al momento.

La funzione di cui stiamo parlando va di pari passo con un’altra soluzione legata al contesto IA. Anch’essa proposta attraverso test nello scorso mese di maggio, offre spunti d’ispirazione per trovare argomenti da trattare per creare video, oltre a supportare durante la stesura dell’eventuale scaletta per dare più ordine al contenuto.

Qual è dunque la differenza con il più recente Brainstorm with Gemini? L’integrazione dell’IA di Google offre di certo un salto di qualità notevole. In ogni caso, per valutare meglio la situazione, YouTube sembra avere intenzione di confrontare i due strumenti, cercando di capire quale è più apprezzato.

I creator che rientrano nel progetto di test possono accedere al servizio attraverso YouTube Studio, digitando un prompt nella barra di ricerca per poi scegliere a quale funzione delle due affidarsi. Se il progetto avrà successo, sarà molto interessante vedere le contromosse di alcuni tra i competitor più agguerriti di YouTube, come TikTok.