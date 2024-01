YouTube consente ai creator di caricare podcast via feed RSS

Dopo una lunga attesa, finalmente YouTube ha mantenuto la sua promessa fatta ai podcaster di includere i feed RSS. In un post sul blog recentemente pubblicato, la società ha fornito istruzioni su come collegare i feed RSS a YouTube Studio. Si tratta di un passo significativo per consolidare la posizione della piattaforma come principale destinazione per i podcast. Mentre la maggior parte delle altre piattaforme rende semplicemente disponibile un feed RSS per gli ascoltatori, il nuovo sistema di YouTube importa episodi da un feed RSS e li trasforma in video di YouTube. I podcaster possono quindi aderire agli annunci di YouTube e avere accesso alle sofisticate analisi della piattaforma di streaming.

YouTube: come configurare i feed RSS su YouTube Studio

Il processo di configurazione prevede in primis l’inserimento del codice di verifica inviato all’indirizzo e-mail dell’utente. Quest’ultimo può scegliere quali episodi di podcast caricare: tutti gli episodi esistenti, episodi pubblicati da una data specifica o solo episodi futuri. Saranno necessari “alcuni giorni” per la creazione di tutti i video. Inizialmente tutto sarà privato, per dare la possibilità ai podcaster di rivederli prima di pubblicarli manualmente. I podcaster possono modificare titoli, descrizioni, visibilità video, ordine video predefinito e altre impostazioni RSS. Questi avranno anche anche la possibilità di disconnettere un feed RSS e ricaricare un episodio.

Per collegare un feed, in YouTube Studio, cliccare su Crea, poi Nuovo podcast e, infine, Invia feed RSS. Per pubblicare il video associato, basterà accedere a “Podcast di contenuti” e poi “Pubblica”. I dettagli dell’episodio del podcast si aggiornano automaticamente. Se questi cambiano, possono essere modificati nel feed RSS. Se si modificano i dettagli della puntata in YouTube Studio, verranno bloccate le future modifiche alla puntata apportate nel feed RSS. Per disconnettere un feed dal podcast basterà tornare alla sezione “Podcast di contenuti”, cliccare su “Dettagli” e poi selezionare “Disconnetti” accanto al link del feed che si desidera eliminare. Bisogna infine ricordare che scollegare un feed RSS da un podcast impedirà il caricamento di nuovi episodi.