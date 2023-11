YouTube contro il deepfake e l'abuso dell'IA, arrivano le restrizioni

Senza ombra di dubbio YouTube ad oggi è la piattaforma video migliore sul web e questo porta tutti ad utilizzarla. Si tratta inoltre di una delle applicazioni Android essenziali che bisogna avere sul proprio smartphone.

Chiaramente grandi poteri comportano grandi responsabilità e la consistente popolarità di questa piattaforma porta i furbetti a volerne trarre un vantaggio. YouTube prova in ogni modo ad evitare che questo accada ed è per tale motivo che recentemente sono state annunciate delle nuove linee guida in merito ai contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

Diversi cambiamenti saranno quindi apportati nei prossimi mesi. Uno di questi porterà gli YouTuber a dover rivelare subito se il loro video conterrà contenuti generati dall’IA.

YouTube, si inaspriranno i controlli sull’intelligenza artificiale: è guerra al deepfake

Chiunque crei un video su YouTube dovrà rivelare se quel lavoro includerà dei contenuti alterati da strumenti per l’intelligenza artificiale. Ad esempio ci si potrebbe ritrovare davanti ad un filmato che raffigura un evento mai accaduto ma generato in maniera alquanto realistica.

La stessa cosa potrebbe avvenire per un contenuto che mostra qualcuno compiere un’azione o dire determinate cose che effettivamente non corrispondono alla realtà. Proprio per questo bisognerà comunicarlo fin dall’inizio, avvisando gli utenti che non dovranno essere ingannati mediante il potente mezzo dell’IA.

Coloro che sceglieranno in maniera costante di non divulgare tali informazioni potrebbero essere soggetti ad alcune restrizioni. Una di queste sarà la rimozione dei contenuti e la sospensione dal programma di monetizzazione di YouTube.

Le modifiche utili per effettuare i controlli e ufficializzare tali regole non sono state ancora implementate. YouTube afferma che lavorerà appositamente con i creators affinché capiscano perfettamente tutte le nuove linee guida. Il colosso ha intenzione di riservare un’etichetta apposita ad ogni contenuto generato con intelligenza artificiale, ma ciò potrebbe non bastare.

A tal proposito, se il video dovesse violare i principi della community, potrebbe comunque essere rimosso. Tale soluzione verrà adottata soprattutto nel caso in cui dovesse essere pubblicato un video nel quale verrà utilizzata la voce di qualcuno in particolare per esprimere un concetto mai detto o pensato da quella persona.