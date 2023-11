YouTube: in arrivo nuove feature per proteggere bambini

Il periodo di grandi novità per YouTube continua con altre funzionalità inedite in arrivo. Se a fine ottobre abbiamo segnalato l’introduzione della modalità Ambient a schermo intero per rimuovere le barre nere, consentendo ai colori di fondersi con l’interfaccia del dispositivo in uso, ora è giunto il momento di osservare le feature dedicate agli adolescenti che permetteranno alla società di proteggere gli utenti più giovani durante l’uso della piattaforma. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

YouTube pensa agli adolescenti con nuove feature

Per prevenire l’esposizione ai contenuti dannosi per gli adolescenti, YouTube ha lavorato in collaborazione con il team indipendente Youth and Families Advisory Committee al fine di analizzare gli stadi di sviluppo psicologico dei ragazzi e inquadrare le giuste misure da applicare affinché possa avvenire con l’influenza più bassa possibile da parte della piattaforma di condivisione video.

Ad esempio, un passo avanti importante riguarda la rimozione delle raccomandazioni di video riguardanti i confronti tra caratteristiche fisiche, ovvero riguardanti l’idealizzazione di determinati tipi rispetto ad altri. Insomma, si tratta di una forte limitazione ai rischi di discriminazione.

Altra novità riguarda i promemoria per pause e orari ideali del sonno. Le notifiche verranno attivate per impostazione predefinita agli account con età fissata a meno di 18 anni e saranno visivamente più evidenti. Inoltre, appariranno con maggiore frequenza non solo nei video, ma anche negli Shorts. Infine, YouTube ha annunciato l’espansione dei pannelli relativi a questioni delicate come suicidio, autolesionismo e disturbi alimentari nei video inerenti e ovunque figurino i tag ad hoc.

Si tratta quindi di una serie di funzionalità notevoli ed estremamente utili, ma aiuteranno davvero il pubblico? Staremo a vedere.