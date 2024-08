YouTube: è ora possibile condividere più facilmente i video da un punto specifico

YouTube è sicuramente la piattaforma di riferimento per tutto ciò che riguarda il mondo dei video ed è proprio per questo che gli ingegneri non dormono mai. Il colosso ha infatti lanciato in questi anni diversi aggiornamenti che hanno contribuito a rendere tutto molto più bello e semplice da usare e a quanto pare non c’è alcuna intenzione di rallentare.

Stando alle ultime indiscrezioni, YouTube infatti avrebbe reso molto più semplice la condivisione di momenti specifici nei video sui dispositivi mobili. Prima, per condividere una parte specifica di un video dal telefono era necessario modificare manualmente l’URL del video. Ora, l’app mobile di YouTube aggiunge automaticamente un timestamp quando condividi un video, portando l’utente direttamente al momento che desideri condividere.

YouTube: ora è semplice condividere un video da un momento specifico

Il nuovo aggiornamento sta arrivando per tutti ma non è ancora perfetto. Come segnalano alcuni utenti che hanno testato la versione beta, non è possibile infatti digitare manualmente il timestamp esatto che si desidera. L’app condivide infatti il punto del filmato che si sta guardando in quel momento. Se si avverte il bisogno di perfezionarlo, servirà scorrere la cronologia del video.

Questa funzionalità non è ancora disponibile per tutti, quindi servirà attendere ancora un po’, magari aggiornando l’app direttamente dallo store di riferimento. Questo è un piccolo ma interessante aggiornamento che rende YouTube ancora più intuitivo sui dispositivi mobili. Condividere un momento specifico in un video, che si tratti di una clip divertente, di un’informazione fondamentale o semplicemente di una parte di cui si vuol discutere, ora è semplicissimo.

Questa nuova funzionalità è particolarmente utile per contenuti educativi, tutorial e video lunghi in cui segmenti specifici sono più importanti dell’intero video. Per i creator questo significa maggiori opportunità di coinvolgimento, poiché gli spettatori possono facilmente condividere e discutere parti specifiche dei loro contenuti.