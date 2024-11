YouTube: ecco il nuovo cursore per gestire la velocità di riproduzione

YouTube sta per aggiornare la propria interfaccia, integrando in essa un nuovo cursore per gestire la velocità di riproduzione.

Sotto questo punto di vista, fino ad oggi, la piattaforma di streaming non ha mai offerto una soluzione realmente convincente per gli utenti. Il nuovo sembra però portare una ventata di aria fresca in questo contesto, con un’esperienza utente molto più personalizzabile rispetto al passato.

La versione precedente dell’app YouTube offre controlli di riproduzione che occupano quasi metà del display, attraverso una finestra pop-up considerata scomoda da molti. Oltre a ciò, va tenuto conto che vengono offerte solo cinque varianti di velocità, ovvero 0,25x, 1,0x, 1,25x, 1,5x e 2,0x. Per fortuna, tutto ciò è destinato a cambiare.

Un nuovo metodo per gestire la velocità di riproduzione dei video YouTube

Il nuovo cursore presenta una casella orizzontale, molto più piacevole alla vista, con una barra che permette un controllo più comodo della velocità a cui viene riprodotto il contenuto. Il ritmo di visione viene visualizzato sopra il cursore mentre lo si sposta, così da fornire sempre un punto di riferimento all’utente.

Questa funzione non va sottovalutata, visto che molti tendono a velocizzare la riproduzione dei video. Che si tratti di studio o di tempo libero, molti utenti fruiscono di contenuti accelerando la visione, andando a ridurre il tempo di visione.

Proprio per questo motivo, YouTube permette di gestire la velocità di riproduzione da molto tempo, anche se questa funzione è stata fornita dapprima in ambiente desktop e poi solo successivamente sull’app per mobile.

Il nuovo cursore dovrebbe essere disponibile con la versione 19.43 di YouTube su Android e 19.44 su iOS, andando in qualche modo a completare la piccola rivoluzione di interfaccia avviata con la proposizione del nuovo miniplayer, avvenuta giusto qualche giorno fa.