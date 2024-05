YouTube: Google blocca la visione a chi ha un Ad Blocker attivo

Nel caso in cui doveste avviare YouTube per vedere un video e improvvisamente vi ritroverete alla fine senza aver visto nulla, sarà semplice da spiegare. Significa semplicemente che probabilmente avete un AD Blocker attivo, ovvero un software o un’estensione che blocca gli annunci pubblicitari.

Esattamente lo scorso mese di ottobre, il colosso del mondo dei video aveva deciso di intensificare la sua difesa contro gli Ad Blocker. Probabilmente l’obiettivo era far sì che gli utenti si registrassero alla versione premium dell’app, quella che non mostra pubblicità.

A gennaio Google ha adottato una tattica diversa rallentando notevolmente il tempo di caricamento dei video di YouTube a meno che non venisse rimosso il blocco degli annunci. Ora sta per arrivare un’ulteriore novità: come accennato in precedenza, la piattaforma passerà l’utente direttamente alla fine un video scelto nel caso in cui dovesse essere rilevato un blocco della pubblicità. Dopo che il blocco degli annunci verrà rimosso, YouTube mostrerà il video completo senza alcun tipo di differenza.

YouTube annienta chi blocca gli annunci: ecco come

Sul web è comparso un video che mostra come un video di YouTube scelto da un utente arrivi direttamente alla fine. Questo a causa dell’Ad Blocker attivo sullo smartphone. Non tutti gli spettatori di YouTube che utilizzano software di questo genere possono incontrare questo impedimento. Stando a quanto riferito da alcuni utenti sul web, ci sarebbe un’altra sorta di “dispetto” che YouTube starebbe facendo a chi ha un blocco degli annunci attivo. La piattaforma infatti permetterebbe di riprodurre il video al completo ma senza audio. La regolazione del cursore del volume ripristina l’audio nel video per un secondo prima che l’audio della clip venga nuovamente disattivato.

In poche parole Google sta facendo di tutto pur di agevolare la sua piattaforma video, quella che ha bisogno costantemente dell’apporto delle pubblicità. D’ora in avanti sarà veramente vita dura per tutti coloro che amano bloccare gli annunci.