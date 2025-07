YouTube introduce il threading dei commenti in stile Reddit

YouTube si prepara a cambiare in modo drastico la propria sezione commenti introducendo una delle innovazioni più richieste dagli utenti: il threading dei commenti.

Questa nuova funzionalità, ispirata a Reddit, mira a rendere le discussioni sotto i video più ordinate, leggibili e coinvolgenti, strutturando le conversazioni in modo annidato e gerarchico. Il cambiamento, già in fase di sperimentazione, rappresenta un significativo passo avanti nell’evoluzione della piattaforma, che ambisce a diventare non solo il principale punto di riferimento per i contenuti video, ma anche uno spazio di interazione sociale di qualità.

L’aggiornamento è attualmente riservato in esclusiva agli utenti Premium che utilizzano l’applicazione mobile su Android e iOS. La fase di test, avviata da Google, sarà accessibile fino al 14 agosto e consentirà a una selezione di utenti di sperimentare in anteprima questa importante novità.

L’obiettivo dichiarato è quello di raccogliere feedback mirati da una platea particolarmente attenta e propensa a testare le nuove funzioni, così da valutare eventuali modifiche o migliorie prima di un possibile rilascio globale.

Il sistema di threading dei commenti implementa una struttura visiva che collega in modo chiaro i commenti principali alle rispettive risposte, permettendo anche di annidare ulteriori livelli di replica. In questo modo, le discussioni non saranno più semplicemente lineari e caotiche, ma suddivise in filoni facilmente identificabili. Gli utenti potranno seguire agevolmente i diversi temi di conversazione, distinguendo i vari livelli di interazione e partecipando in modo più efficace alle discussioni complesse.

L’introduzione di questa funzionalità su YouTube segue la scia di quanto già visto su piattaforme come Reddit, dove il modello a thread ha da tempo dimostrato la sua efficacia nel favorire scambi costruttivi e ordinati tra i membri della community. L’organizzazione delle conversazioni in thread separati consente di isolare argomenti specifici, evitare dispersioni e facilitare la partecipazione anche nelle discussioni più affollate, rendendo l’esperienza di interazione molto più piacevole e produttiva.

La scelta di limitare la sperimentazione agli utenti Premium non è casuale. Oltre a garantire vantaggi esclusivi come la visione senza pubblicità e la riproduzione in background, YouTube offre a chi sottoscrive il servizio a pagamento la possibilità di accedere in anteprima a funzionalità innovative, rafforzando così il valore dell’abbonamento. Questa strategia mira a fidelizzare gli utenti più coinvolti e a incentivare nuovi abbonamenti, posizionando la piattaforma come un ecosistema in continua evoluzione e attento alle esigenze dei propri iscritti.